Stralsund

Egal ob mit Schere oder Rasiermesser – in Stralsund wird um jeden unfrisierten Kopf gekämpft. Besonders in der Altstadt gibt es mittlerweile eine hohe Dichte an Friseursalons – aber auch an Barber-Shops.

Trotz 3G-Regel leiden offenbar alle Läden unter der Corona-Krise, die Kunden bleiben weg und das Personal kommt nicht aus der Kurzarbeit raus. Trotz der dramatischen Lage entstehen auch neue Geschäfte– wie Ende 2021 der Barber-Shop „Väter und Söhne“ am Neuen Markt. Der Konkurrenzkampf verschärft sich – eine Verdrängung des bestehenden Gewerbes droht.

Friseur macht auf „unfairen Wettbewerb“ aufmerksam

Einer, der schon seit Jahren auf den Missstand „Friseur gegen Barber-Shop“ aufmerksam macht, ist Jens Andres aus dem Salon Haar in Stralsund. Der Salon hat eine über 100-jährige Tradition und befindet sich in der unmittelbaren Nachbarschaft des neuen Barber-Shops. „Wir haben die zuständigen Stellen x-mal darauf aufmerksam gemacht, dass hier ein unfairer Wettbewerb läuft. Wir Friseure brauchen den Meistertitel für die Eröffnung von Läden, erlernen unseren Beruf in einem organisierten Handwerk. Und ganz nebenbei halten wir uns an die Corona-Regeln. Aber das will keiner hören, das ist politisch nicht gewollt. Außerdem fehlt den nötigen Stellen auch die Fachkompetenz. Und so guckt man zu, wie nach und nach immer mehr Barbiere eröffnen“, sagt er.

„Geht es ums Rasieren, machen die meisten Barbiere einen guten Job. Aber beim Thema Haareschneiden sollten Handwerk und Fachkräfte im Vordergrund stehen“, meint Jens Andres verbittert. Er sei müde vom Kämpfen.

Doch es gibt auch andere Meinungen. „Nein, die Barber-Shops sind keine Konkurrenz für uns, weil sie ausschließlich Männer frisieren und keine Frauen“, so Martina Poguntke, Mitarbeiterin Stralsunder Friseurgeschäft „Dettlof & Friends“ am Tribseer Damm.

Neuer Barber-Shop wirbt mit Club-Ambiente

Tatsächlich ist der bundesweite Trend, dass immer mehr Barber-Shops eröffnen, auch in Stralsund angekommen. Aktuell gibt es alleine in der Altstadt fünf. „Väter und Söhne“ ist der jüngste. Er wurde im Dezember 2021 eröffnet und ist für den Betreiber ein echter Neuanfang. Denn zuvor führte der Chef laut eigenen Angaben einen Dönerladen am Bahnhof. „Ich konnte die schwere Arbeit nicht mehr machen“, sagt er – und zog sich aus gesundheitlichen Gründen aus der Gastro-Branche zurück.

Sein Herrenfriseur soll nun mit Club-Ambiente Kunden in den Laden locken. Es gibt ein „Stralsund Paket“ – Bart und Haare schneiden für nur 25 Euro. Da können selbst die etablierten Stralsunder Barber-Shops kaum mithalten. Er kümmert sich jedoch nur um das Geschäftliche, nicht um das Handwerk. Dafür hat er eine Friseurmeisterin als Betriebsleiterin angestellt.

Aus Sicht des Landesinnungsverbandes des Friseur-Handwerkes und der Kosmetiker ist dies auch in Ordnung. „Die Barber-Shops bei uns unterliegen dem Friseur-Handwerk. Sie brauchen einen Meister als Betriebsleiter“, sagt Gabriela Glävke-Münkwitz, Geschäftsführerin der Landesinnung MV. So könne das komplette Handwerk abgebildet werden. „Der muss aber auch da sein. Nicht nur auf dem Papier.“

Barber-Shops dürfen nicht alle Dienstleistungen anbieten

Wenn sich ein Laden jedoch auf das reine Herrenhandwerk beschränkt, reiche eine Teilberechtigung. „Frauen dürfen dann nicht bedient werden“, sagt Glävke-Münkwitz. Die Damen hätten ohnehin ganz andere Ansprüche, wie eine Dauerwelle oder Haarfärbungen. „Auch chemische Arbeiten sind in reinen Herrenfriseuren ausgeschlossen.“ Die Ausbildung in MV bilde beides ab, das einfache Herren- und das komplexe Damenhandwerk.

„In Stralsund nimmt die Konkurrenz für die klassischen Friseure weiter zu“, bestätigt Uwe Ambrosat, Chef der Stralsunder Handwerkskammer. „Deswegen muss künftig auch genauer auf die Prüfungen geguckt werden. Aktuell ist es schon so, dass die Herrenfriseure oft über eine Ausnahmegenehmigung in den Beruf kommen. Sie haben es zwar gelernt, aber oft nicht so wie bei uns.“ Sie müssten lediglich eine schriftliche und eine praktische Prüfungen ablegen. Eine echte Ausbildung würde viel länger dauern.

Obermeisterin Simone Naulin ist für mehr Kontrollen

„Die Situation in Stralsund ist beängstigend“, findet Obermeisterin Simone Naulin aus Glowe von der Insel Rügen. „Bei uns auf der Insel gibt es erst einen Laden. Der macht den Bergenern Konkurrenz. Keine Frage, die Barber sollen ihr Handwerk machen. Aber die gleichen Pflichten sollten für alle gelten“, meint die Innungschefin für Nordvorpommern-Stralsund. Naulin ist dafür, dass schärfer kontrolliert wird, ob der entsprechende Meister wirklich auch die 20 Stunden vor Ort ist. „Schon vor Corona haben wir das angeregt. In Stralsund müsste kontrolliert werden“, sagt sie. Hier sei das Ordnungsamt in der Pflicht. „Das Problem wurde von Corona überlagert“, so Naulin. Diese Krise treffe Friseure und Barbershops gleichermaßen. „Die Betriebe können zwar öffnen, aber durch den Kundenschwund müssen immer noch Mitarbeiter in Kurzarbeit bleiben.“

Auch BartZart von Kurzarbeit betroffen

Das ist auch bei BartZart in der Ossenreyerstraße der Fall. „Wir waren acht Mitarbeiter, jetzt sind wir sechs und einer davon in Kurzarbeit“, sagt Teamleiter Kiani Shahin (28), der vor acht Jahren aus dem Iran nach Deutschland kam. Zudem musste der Plan, einen Salon für Damen zu öffnen, wegen der Pandemie auf Eis gelegt werden.

BartZart öffnete vor über fünf Jahren als erster Barber-Shop in Stralsund und bietet mit dieser Marke mittlerweile auch Haarpflegeprodukte an. Meister ist Ivan Shabo, der zwei weitere Läden in Greifswald unterhält. Mehrere Angestellte, die bei BartZart anfingen, haben sich selbstständig gemacht. „Wir sehen das nicht als Konkurrenz. Die Kunden kommen wieder zu uns zurück“, berichtet Shahin, der auch für mehr Kontrollen ist.

Um die Kundschaft zu binden, hat sich Bartzart ein Club-Modell ausgedacht. Ab 40 Euro im Monat können Dienstleistungen wie Haare waschen, schneiden, föhnen, stylen und Nasen- und Ohrhaarentfernung in Anspruch genommen werden – so oft man möchte. Wer bereit ist, mehr Geld zu zahlen, bekommt unter anderem Nassrasur, Kopfmassage und ein BartZart-Produkt dazu.

Von Ines Sommer, Kai Lachmann und Kay Steinke