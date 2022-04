Stralsund

Das traditionelle Stralsunder Gedenken an den Arbeiteraufstand in der DDR am 17. Juni 1953 wird in diesem Jahr ohne Vertreter der Landesregierung stattfinden – oder ohne den Initiatoren der Veranstaltung. Denn der Stralsunder Thomas Nitz wirft der aktuellen Landesregierung gravierendes Fehlverhalten in Sachen Nord Stream 2 vor und will sie deshalb nicht dabei haben.

„In schwerwiegenden Positionen werden auch kleine Betrugsversuche zu schweren Delikten. Die Betrugsversuche der Landesregierung im Falle der Klimaschutzstiftung usw. waren nicht klein. Hier hat zudem eine Gruppe politischer Hasardeure auf dem Rücken der Völker Osteuropas Rapallo 2.0 spielen wollen“, formuliert Nitz und spielt dabei auf einen historischen Vertrag an. Im italienischen Badeort Rapallo hatten vor 100 Jahren das Deutsche Reich und Sowjetrussland einen Freundschaftsvertrag geschlossen, aus dem für die Nachbarländer weitreichende negative Folgen entstanden.

Gedenken unterhalb der Rügenbrücke

Stralsund ist einer von sehr wenigen Orten in Deutschland, in denen an den Aufstand von 1953 erinnert wird. In der Vergangenheit ist die Veranstaltung von Thomas Nitz, der Landesbeauftragten für MV für die Aufarbeitung der SED-Diktatur sowie der Selbsthilfegruppe für Stasiopfer organisiert worden.

Ort des Geschehens ist der Stralsunder Platz des 17. Juni unterhalb der Rügenbrücke, da auch dort vor nunmehr fast 69 Jahren Werftarbeiter auf die Straße gingen. Zu der Zeit hatte eine Welle von Streiks, Demonstrationen und Arbeiterprotesten die DDR erfasst. Angehörige der Sowjetarmee und der Sicherheitsorgane der DDR schlugen die Aufstände im ganzen Land nieder. Zahlreiche Personen wurden dabei getötet.

Nitz sorgte vor einigen Wochen bereits für Aufsehen, da er eine von der Landesregierung 2014 verliehene Ehrennadel an die Staatskanzlei zurückschickte mit den Worten „Sie haben deutsch-sowjetische Freundschaft bis zum Schluss gespielt.“ Auch hier war Haltung der Landesregierung in Sachen Nord Stream 2 der Grund. Zuletzt wurde die Pipeline mittels einer extra gegründeten „Klimaschutzstiftung“ zu Ende gebaut. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine rückten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und ihr Vorgänger und Stiftungs-Vorsitzender Erwin Sellering (beide SPD) von der aktiven Unterstützung des Projekts ab.

Von Kai Lachmann