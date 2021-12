Stralsund

Sprachen habe sie schon immer spannend gefunden, sagt Jona Fricke. Ihren Studiengang hat sie deswegen recht schnell gefunden: Skandinavistik und Slawistik. Vielleicht wird ihr zukünftiger Beruf auch etwas mit dem Übersetzen aus Fremdsprachen zu tun haben, vermutet sie.

Ihr Wunsch: „Dass mein späterer Job etwas mit Filmen zu tun hat.“ Denn die schaut sich die 21-Jährige gern an, vor allem Horrorfilme stehen auf der Liste. Für das Studium an der Uni Greifswald ist Jona nach Stralsund gezogen, weil sie in ihrer Studienstadt keine Wohnung gefunden habe. „In Stralsund fühle ich mich aber auch sehr wohl, es ist eine wunderschöne Stadt“, schwärmt sie.

Die Studentin lebt sich in ihrer Freizeit gern kreativ aus. „Mit dem Zeichnen kann ich meine Gefühle gut ausdrücken, das macht mir Spaß“, sagt die Studentin. Expressionistisch, mit viel Farbe – so würde sie ihren Stil bezeichnen. Auch Tätowieren gehört zu ihren Hobbys.

Von SP