Stralsunder Gewichtheber-Legende Andreas Behm ist tot

Stralsund

Er hat sein ganzes Leben zielstrebig und diszipliniert dem Leistungssport untergeordnet, musste sich oft unter Schmerzen zum Erfolg kämpfen – jetzt ist Stralsunds Sportler-Legende Andreas Behm tot.

Tapfer hatte er sich mehrere Jahre gegen den Krebs in seinem Körper gewehrt, hat gekämpft, wie man es von ihm gewohnt war, hat sich selbst immer wieder Mut gemacht. Doch kurz nach Weihnachten hat der Stralsunder, der Ende November 59 Jahre alt geworden ist, seinen letzten Kampf verloren. Er starb am Montagmorgen zu Hause bei seiner Frau in Garbodenhagen.

Ronald Lade: Eine Ikone des Gewichthebersports ist gegangen

„Mit ihm geht eine Ikone des Gewichthebersports“, sagt Ronald Lade tief betroffen. Der heutige TSV-Funktionär hat 1981 gemeinsam mit Andreas Behm in der DDR-Nationalmannschaft auf der Heberbühne gestanden. „Er war geradlinig, zielstrebig bis zum Perfektionismus, und oft gab es für ihn nur Schwarz oder Weiß“. Der 60-Jährige erinnert sich aber auch ans gemeinsame Volleyballspielen oder die Hilfsbereitschaft von Andreas Behm.

Ehrung der Sportasse 2002 am 11. März 2003 im Hotel Baltic Stralsund. Die Bronzemedaille von Barcelona ist für Andreas Behm (l.), hier im Gespräch mit dem damaligen OZ-Redaktionsleiter Andreas Lindenberg, der schönste Erfolg seiner Gewichtheber-Karriere. Der Sportler vom TSV 1860 war Überraschungsgast der Gala. Quelle: Ines Sommer

„Der Mann war für uns alle immer ein Vorbild, weil er so beharrlich war. Er war immer auf den Punkt topfit und fixiert, hat dem Erfolg aber auch alles andere untergeordnet. Das war einer vom alten Schlag des Leistungssports“, findet Ralf Klingschat und ist erschüttert von der traurigen Nachricht.

Der Gewichtheber, der heute noch für den TSV 1860 bei den Masters erfolgreich an die Hanteln geht, sich aber auch im Sportausschuss der Bürgerschaft engagiert, weiß, wie sehr sich sein ehemaliger Mannschaftskamerad zum Schluss quälen musste.

Betreuer Torsten Scheel:Zum Wettkampf immer 100 Prozent geliefert

„Andreas ist der erfolgreichster Gewichtheber aller Zeiten. Man konnte sich zu 100 Prozent auf ihn verlassen, zum Wettkampf hat er geliefert. Und das auch, wenn die Hüfte schon geschmerzt hat“, weiß Heber-Kollege Torsten Scheel. Der 52-Jährige hat erst mit Behm zusammen trainiert, später betreute er ihn in der Bundesliga-Mannschaft. „Nach seiner Rückkehr aus Soest wollte er unbedingt mit Stralsund Meister werden. Mit 38 Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Er hat es geschafft, weil er den Biss hatte. So wurde es ein würdiger, toller Abschied von der Bühne.“

Freude beim TSV- Gewichtheber Andreas Behm, er wurde zum Abschied seiner Karriere Deutscher Meister mit Stralsund. Quelle: Claas Abraham

Kollege Burghard Manthe sagt traurig: „Die Silberhochzeit haben wir nicht mehr ganz geschafft, aber über 20 Jahre haben wir Tisch an Tisch gesessen. Wir haben uns gemeinsam um die Interessen der Stralsunder Sportler gekümmert, hatten Kontakt zu allen Vereinen. Von vielen kannte Andreas die Nummer aus dem Kopf. Er hatte ein sehr gutes Zahlengedächtnis, hat immer akkurat gearbeitet, und er war sehr, sehr zuverlässig.“

Seit Jahren immer wieder quälende Krebs-Operationen

Seit fünf Jahren konnte Andreas Behm nicht mehr zur Arbeit ins Sportamt gehen. Der Krebs hatte immer wieder neue Operationen erforderlich gemacht. „Oft hat er mit dem Gesundheitssystem gehadert. Doch er wusste, dass der Krebs ihn begleitet. Aufgegeben hat er deshalb nicht. Das Schlimmste war aber, dass er trotz eingebauter Schmerzpumpe wahnsinnig leiden musste. Kein Wunder, dass er sich immer mehr zurückgezogen hat“, bedauert Burghard Manthe.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit 1978 hatte sich Andreas Behm als Sportler der BSG Motor Stralsund mehrfach die DDR-Meisterkrone aufgesetzt, wurde auch nach der Wende noch sieben Mal Deutscher Meister. Medaillen, die der gelernte Schiffbauer selbst kaum erwähnte, denn er wusste: International muss man erfolgreich sein. Und das ist ihm mit 38-mal Edelmetall von 1978 bis 2000 super gelungen.

Andreas Behm: „Wir hatten immer den eisernen Willen zu gewinnen“

„Natürlich wollten wir immer eine Medaille, dafür haben wir hart trainiert, auf vieles verzichtet und alles gegeben. Da war der eiserne Wille entscheidend. Der fehlt mir heute manchmal bei den Athleten“, sagte Andreas Behm der OZ beim letzten Gespräch.

Und er wusste, wovon er spricht. „Wir haben damals jeden Tag in der Halle gestanden. Und gemeinsam mit dem Trainer Uwe Ihde haben wir es hinbekommen, genau zum Wettkampf topfit zu sein. Wir hatten gelernt, im entscheidenden Moment alles abzurufen. Das war aus meiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg.“

Ostblock-Boykott zerstört 1984 Traum von Olympia-Gold in Los Angeles

Behms größter Triumph war die olympische Bronzemedaille, die er 1992 in Barcelona erkämpfte. Stolz kehrte er damals heim, zeigte sein Edelmetall. Doch in einem Jahr, als er bereits einen neuen Weltrekord aufgestellt hatte und in Bestform zu Olympia reisen wollte, machte dem damals 22-Jährigen eine politische Entscheidung einen fetten Strich durch die Rechnung: Nachdem der Westen die olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau boykottiert hatte, zogen die Russen, und damit der gesamte Ostblock, 1984 in Los Angeles nach.

Andreas Behm (l.) und sein damaliger Trainer Uwe Ihde im Juli 1984. Quelle: Harry Hardenberg

„Das war wirklich bitter, ich bin sicher, ich wäre Olympiasieger geworden“, hatte er in einem früheren OZ-Gespräch enttäuscht gesagt. Da konnte ihn der Vaterländische Verdienstorden in Gold, den er im gleichen Jahr bekam, nur wenig trösten. Er wollte lieber die Hanteln reißen und stoßen.

Zum Abschied Deutscher Meister mit dem TSV 1860 Stralsund

Nachdem er mehrfach mit dem AC Soest Mannschaftsmeister geworden war, kehrte der waschechte Stralsunder sportlich in seine Heimat zurück. Zum Karriereende wollte Andreas Behm im Jahr 2000 unbedingt noch einmal Mannschaftsmeister mit seinem Heimatverein TSV 1860 werden. „Es ist ein wunderschönes Gefühl, hier zu Hause unseren treuen Fans einen solchen Erfolg präsentieren zu können“, freute sich der Mann, der meistens im Leichtgewicht an den Start ging.

Vertreter der Volkswerft, in der der Heber als Schiffbauer arbeitet, gratulieren Andreas Behm (r.) 1985. Quelle: Harry Hardenberg

Auch nachdem Andreas Behm seine Laufbahn eigentlich beendet hatte, war er noch mal erfolgreich – 2000 als Europameister bei den Senioren. Danach widmete er sich ausschließlich dem Training seines einzigen Sohnes Robby, der später in den Bundesleistungsstützpunkt nach Leimen wechselte.

„Die Welt verliert nicht nur einen hervorragenden Sportler, der für das Gewichtheben brannte und sein Feuer weitergab. Er war der erfolgreichste deutsche Gewichtheber, ein Mann mit Ehrgeiz, Charisma und großer Liebe zu seinem Sport wie für seine Heimatstadt Stralsund. Wir sind stolz, ihn gekannt zu haben“, sagt Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow der OZ und spricht damit sicher vielen Hansestädtern aus dem Herzen.

Von Ines Sommer