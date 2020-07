Stralsund

Ein Großer des Stralsunder Sports ist tot. Der erfolgreiche Gewichtheber Mario Schult ist am 11. Juli im Alter von nur 53 Jahren gestorben. Beim Heckeschneiden im eigenen Garten sei ihm schlecht geworden, er kippte um. Im Krankenhaus stellte man ein geplatztes Aneurysma fest, doch jede Hilfe kam zu spät, heißt es von den Gewichthebern. Mit Bestürzung und Betroffenheit reagieren die, die den sympathischen Stralsunder kannten, auf die traurige Nachricht.

Gewichtheber: Er wird fehlen

„Ich habe immer seine Offenheit und seine Charakterstärke gegenüber der Mannschaft geschätzt. Er war ein dufter Kumpel, ein Freund“, sagt Ronald Lade, der Mario Schult viele Jahre sportlich begleitete. „Und er ist der einzige Stralsunder Gewichtheber, der im Stand ausgestoßen hat.“ Detlef Lindner von der Abteilungsleitung Gewichtheben findet: „ Mario war ein ganz feiner Mensch, und er war uns immer eine Hilfe.“ Geschockt ist auch sein langjähriger Heber-Kollege und Freund Eckehard Scholz. „Der Mann war topfit, kerngesund, ich hätte nie gedacht, dass es ihn so erwischen könnte...“

Gemeinsam trainiert

Schon über 40 Jahre kennt Heberkollege Ralf Klingschat den Hantelrecken. Beide waren in der Gerhart-Hauptmann-Schule in einer Klasse, dann standen sie gemeinsam in der Trainingshalle. „Er war zuerst nicht der, den man für ein großes Talent hielt. Doch er hat kontinuierlich trainiert, hat sich durchgekämpft, und irgendwann hat er uns überholt“, so Klingschat.

Der ehemalige Gewichtheber Mario Schult aus Stralsund ist am 11. Juli gestorben. Quelle: privat

Er ergänzt: „Er war immer entspannt, hatte so einen trockenen Humor. Auch jetzt bei der Arbeit in der Abteilungsleitung. Er war eine große Hilfe – so wie zuletzt beim Landesliga-Heimkampf in voller Halle. Bei ihm hat man gemerkt: Der ist mit dem Herzen dabei.“ Und alle sind sich einig: Mario Schult wird fehlen. Deshalb gilt das größte Mitgefühl seiner Familie, die sich nach dem schrecklichen Schicksalsschlag erst einmal zurückgezogen hat.

Mit elf Jahren ging es an die Hanteln

Als elfjähriger Steppke hat Mario Schult mit dem Kraft- und Hanteltraining bei der damaligen BSG Motor begonnen, es folgten 23 Jahre, in denen Mario Schult auf der Heberbühne stand. Zahlreiche DDR-Medaillen und die Meistertitel von 1986 und 1989 liegen im Schrank , doch auch nach der Wende konnte der gelernte Schlosser, der auf der Werft arbeitete, einige Edelmetalle und Pokale hinzufügen. So gelang ihm mit Gold bei den Deutschen Meisterschaften von 1989 bis 1991 ein Hattrick. 1997 kam ein weiterer nationaler Titel hinzu.

Mario Schult in beiden deutschen Nationalteams

Er war Mitglied in beiden Nationalmannschaften und wurde zum Kapitän des TSV-Bundesliga-Teams gewählt. Ein Höhepunkt seiner Karriere war sicher der Gewinn des 2. Titels „Deutscher Mannschaftsmeister“ 2001. Nach dem Bundesliga-Finale gab Mario Schult den Zuschauern offiziell seinen Abschied bekannt.

„Ich habe innerhalb von 13 Monaten drei Deutsche Meistertitel geholt, zwei mit der Mannschaft und einen bei den Einzel-Titelkämpfen. Ich glaube, einen besseren Abgang vom Leistungssport kann man sich gar nicht vorstellen“, so der langjährige Kapitän der Bundesliga-Truppe des TSV 1860 Stralsund.

Mit sechs gültigen Versuchen behielt er an diesem letzten Wettkampftag wie so oft in Sachen Fehlversuche eine weiße Weste, und mit 152,5 Kilo im Reißen sowie 185 im Stoßen brachte er sogar Saisonbestleistung auf die Bühne.

2001 Abschied vom Leistungssport

Er wollte der Jugend den Weg frei machen, sagte der damals 34-Jährige der OZ. „Zum anderen geht auch an mir der jahrzehntelange Leistungssport nicht vorbei, die ersten Wehwechen stellen sich ein. Da muss man ja nun nicht unbedingt dreimal in der Woche hart an den Hanteln trainieren“, erklärte der TSV-Sportler an diesem Meisterschaftstag 2001 seinen Abschied vom Leistungssport. Und der hatte nicht nur gute Seiten, wie Mario Schult zum Beispiel 1988 bitter erfahren musste. Schon bei den Olympischen Spielen in Seoul angekommen, wurde er noch kurzfristig aus dem Team genommen...

Berufliche Neuorientierung

Für „Schulter“ stand nach so viel Sport erst einmal die berufliche Entwicklung im Mittelpunkt. Er wurde Physiotherapeut, und das mit Leib und Seele. Viele Sportler ließen sich von ihm behandeln, erst in der Praxis in Groß Lüdershagen, zuletzt in der Negaster Physiotherapie.

Neue Leidenschaft: Volleyball

Doch damit war die sportliche Karriere von Mario Schult keinesfalls beendet. Einerseits stand er der Heber-Mannschaft als Betreuer zur Seite (so auch 2004 und 2005, als der TSV wieder Deutscher Meister wurde, aber auch 2002 und 2003 beim Gewinn des Vize-Titels). Und manchmal sprang er auch noch an der Hantel ein. Andererseits engagierte er sich beim TSV 1860 in der Abteilungsleitung.

Und es kam noch eine neue Leidenschaft hinzu: Gemeinsam mit Ehefrau Kerstin, seiner großen Liebe, mit der er über 30 Jahre verheiratet war, spielte er gern Volleyball. „Auch das ist ein toller Sport, macht mir riesigen Spaß. Vor allem Beachvolleyball“, so der Vater einer inzwischen erwachsenen Tochter damals im OZ-Gespräch.

Von Ines Sommer