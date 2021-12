Stralsund

„Schwein gehabt“: gerade zu Silvester hat das Schwein als Symbol eine besondere Bedeutung. Sie stehen für Fruchtbarkeit und Stärke. Mag man beim Anblick der kleinen Rüssel kaum vermuten. Und doch sollen die Tiere Glück bringen. Niedlich sind sie ja schon, die kleinen Schweinchen, die schmatzend mit ihrer weichen Nase durch den Tag dümpeln.

Besonders zu Silvester hat das Schweinchen Hochkonjunktur. Ob aus Marzipan, als Stofftier oder Porzellan sind sie gern gesehene Geschenke. Anders als im Rest des Jahres: Da dient das Tier allenfalls als Beleidigung für unsympathische Menschen. Oder landet auf dem Tisch. Dem Schwein wird das nicht gerecht, finde ich.

Schweinvielfalt in Stralsund

Auf der Suche nach dem Glück für Stralsund – und damit nach einem Glücksschwein – werde ich im Zoo fündig. Gleich am Eingang werde ich von den drei Borstentieren begrüßt. Mama, Papa und das Kind. Namen haben sie nicht, aber dafür ganz schön viel Appetit. Obst und Gemüse steht auf dem Speiseplan, am liebsten futtern sie aber Brot, wie ich hautnah erlebe.

Nach einem Nachtisch, das gefrorene Wasser vom Trog, ziehen sie sich wieder in den warmen Stall zurück. Aber kein Problem: Meerschweine, Wasserschweine oder auch Stachelschweine warten auch auf Besucher im Zoo. Es muss ein wahres Glücksparadies sein. Und wie schon mehrfach berichtet: Auch die Wildschweine fühlen sich in Stralsund und Umgebung wohl.

Was Schweine alles können

Wussten Sie, dass Schweine, neben niedlich auszusehen, auch ganz schön was auf dem Kasten haben? Genauso wie Hunde können sie lernen, an der Leine zu laufen oder kleine Tricks vollbringen. Beide Tiere sind sehr sozial und können eine Bindung zum Menschen aufbauen. Eines haben Schweine aber nicht gemein mit Hunden: Sie haben nämlich mehr Ausdauer und sind zielstrebiger – beispielsweise wenn es um das Erreichen eines versteckten Leckerlis geht. Das haben Forscher der Uni in Budapest mit domestizierten Minischweinen herausgefunden. Das ist schon ziemlich cool.

In den vergangenen Jahren gab es immer mehr Leute, die sich Schweine als Haustiere halten. Aber das wäre wohl zu viel des Glücks.

Von Stefanie Ploch