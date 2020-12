Stralsunder Goldschmiede: Schicker Schmuck aus wuseliger Werkstatt

Stralsund

Türchen Nummer 9 unseres Stralsunder Adventskalenders ist weiß, unauffällig und –in Anbetracht dessen, was sich dahinter verbirgt – auffallend schmucklos. Bevor Claus Stabenow sie öffnet, zeigt er auf einen Aufkleber am Türgriff: „Meister wissen, wie’s geht“ ist da zu lesen.

In der Werkstatt hinter dieser Tür ist der Goldschmiedemeister seit Jahrzehnten am Einschmelzen und Formen, am Sägen und Stempeln, am Verzieren und Polieren. Wenn man so will, arbeitet er nicht nur an Schmuckstücken, die vorne im Laden gegenüber vom Rathaus verkauft werden, sondern an seinem Lebenswerk. Denn Claus Stabenow ist im Februar 80 Jahre alt geworden und immer noch mit Leidenschaft dabei.

Anzeige

Claus Stabenow öffnet das Türchen Nummer 9. Im Vordergrund ist eine Vitrine der Sonderausstellung zu sehen. Quelle: Kai Lachmann

Arbeitsplätze und Geräte sind über 100 Jahre alt

Wie mag sich ein Laie eine Goldschmiede vorstellen? Liegen Goldstückchen auf dem Fußboden, so wie Späne in einer Holzwerkstatt? Arbeiten dort mit Schmuck vollbehangene Personen, die zur Schau stellen wollen, was sie Extravagantes können? Oder ist es eher eine Art steriler Hochsicherheitsraum, weil das Metall so wertvoll ist? Antwort: Alles falsch.

Hier stehen große, alte Holztische, darauf diverse Werkzeuge, damit alles schnell griffbereit ist. Daneben sind Maschinen, Walzen, ein Amboss. Das Inventar ist teilweise „mindestens 100 Jahre alt“, sagt Stabenow. PCs sucht man vergebens. „Es gibt Werkstätten, die Computer nutzen, aber wir kommen gut ohne aus.“ Die Atmosphäre ist ruhig, ausnahmsweise läuft kein Kultur-Radio. Die Mitarbeiter sind nicht eitel und überkandidelt, sondern einfach nette, herzliche Menschen.

Isaac Ben Maati walzt ein Stück Edelmetall . Quelle: Kai Lachmann

Goldstaub wird aufgefangen und eingeschickt

Tätig sind hier Claus’ Bruder Rainer Stabenow, ebenfalls Meister, Werkstattleiterin und Schmuckdesignerin Susanne Struck, Mitarbeiter Isaac Ben Maati, 2016 aus Mauretanien nach Deutschland gekommen, und Auszubildende Marit Miller. Das Team bearbeitet Kundenaufträge oder setzt eigene Ideen für Ringe, Anhänger, Broschen oder Ohrringe um. Sohn Oliver, der den Betrieb vor einigen Jahren übernahm, repariert Uhren.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Die angesprochene Holzwerkstatt kommt der Realität also am nähesten. Nur liegen hier natürlich keine Goldreste auf dem Boden, die abends aufgefegt werden. Wenn am Gold gefeilt wird, entsteht feiner Staub, der gleich in eine spezielle Vorrichtung rieselt. Gesammelt kommt er zu einer Scheideanstalt, wo er gereinigt und eingeschmolzen wird. „Recycling, wie man es aus anderen Bereichen auch kennt“, meint Claus Stabenow. Die eingeschickte Menge wird dem Kundenkonto gutgeschrieben.

Maritime Motive sind in Stralsund ein Renner

Die dünne Stange, die Isaac Ben Maati gerade zwischen zwei Fingern hält, sieht aus wie eine dicke Bleistiftmine. Das soll Gold sein? „Ja, beim Erhitzen ist das darin enthaltene Kupfer oxidiert“, erklärt er. Ein Säurebad später ist davon nichts mehr zu sehen. „Daraus mache ich einen Anhänger für eine Halskette“, erzählt er. Je nachdem, wie aufwendig ein Stück ist, kommen zwischen drei und 20 Arbeitsstunden zusammen.

Susanne Struck arbeitet an silbernen Ohranhängern in Muschelform. „Maritime Motive sind in Stralsund sehr beliebt“, sagt sie. Die Muscheln für die Vorlage habe sie selbst gesammelt. Natur sei für sie ebenso inspirierend wie Architektur.

Claus Stabenow zeigt, wie Gold zum Schmelzen gebracht wird. Die Temperatur muss zwischen 900 und 1000 Grad Celsius liegen. Quelle: Kai Lachmann

Wöchentlich gingen 100 000 Mark über den Tresen

Die Werke der Goldschmiede werden zurzeit in einer Sonderausstellung im Laden in der Badenstraße gezeigt. Auch Marit Miller hat schon eine eigene Vitrine, obwohl sie erst im September angefangen hat. Handwerkliches sei schon immer ihre Sache gewesen, berichtet sie. „Im Alter von acht Jahren habe ich angefangen zu häkeln und Perlenstickerei zu machen.“ Nach einem Praktikum sei sie gefragt worden, ob ich nicht weitermachen wolle. „Wir sind froh, dass sie bei uns ist“, lobt Stabenow. Dreieinhalb Jahre dauert ihre Ausbildung. Zur Berufsschule muss sie in die Nähe von Erfurt.

Das sei schon immer so gewesen, ansonsten lief während der DDR-Zeit vieles anders, merkt Claus Stabenow an und erzählt zum Schluss eine Anekdote von früher. 18 Jahre lang war der Familienbetrieb (gegründet 1874) verstaatlicht und er Angestellter im eigenen Hause. „Der Staat brauchte Gold, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Also wurde kurzerhand der Preis fürs Gold angehoben – von 35 auf 250 Mark. Die Kunden standen Schlage, um ihre Schmuckstücke und ihr Altgold zu verkaufen. Geld konnte der Staat ja drucken“, blickt er zurück. Nicht selten seien 100 000 Mark pro Woche über den Tresen gereicht worden. „Das war schon sehr seltsam.“

Lesen Sie auch

Von Kai Lachmann