Es ist zur Tradition geworden, dass der jährliche Reigen der Veranstaltungen in der „Galerie im Wintergarten“, Badenstraße 1, mit einer Schmuckausstellung beendet wird. So auch in diesem Jahr. Am Sonnabend wird um 17 Uhr zur Ausstellung „ Schmuck aus der Goldschmiede Stabenow“ eingeladen.

Gezeigt werden Unikate von Susanne Struck, Claus und Rainer Stabenow sowie von Isaac Ben Maati. Die Exponate wurden speziell für diese Schau angefertigt. „Man darf gespannt sein, die unterschiedlichen Handschriften von Goldschmieden im Alter von 31 zu 80 Jahren zu erleben“, meint Claus Stabenow.

Einführende Worte spricht die Buchhändlerin Uta Reichel, musikalisch umrahmt wird der Abend durch die Band Hutshot. Die Ausstellung ist bis zum 24. Dezember während der Öffnungszeiten zu sehen: montags bis freitags, 10 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 18 Uhr.

Von OZ