Stralsunder Gorch Fock (I) sammelt für Hochwasser-Betroffene

Stralsund

Die „Gorch Fock (I)“ sammelt aktuell für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe in Deutschland. „Wir wollen helfen. Es ist schrecklich, was man in den Medien verfolgt hat. Wir wollen etwas tun und die Betroffenen unterstützen“, sagt die Betriebsleiterin Kathrin Pust.

„Wir sind von einer Katastrophe in die nächste geraten.“Auf dem Deck des Schiffes – bei der Kasse – befindet sich deshalb eine kleine Box, die Besucher dazu einlädt für den guten Zweck zu spenden.

„Wir zählen die Spenden jeden Tag. Am Ende geht der Betrag an Caritas International. Die kümmern sich um Hilfe für die Katastrophengebiete. Wir wollen das Spendenergebnis am Ende der Aktion auch auf der Homepage veröffentlichen“, so die Betriebsleiterin. „Es werden im Moment kleinere Beträge gespendet. Aber mal abwarten, was sich in den nächsten Tagen noch ergibt.“

Von Pascal Bauser