Stralsunder HNO-Arzt Carsten Bödeker zum Top-Mediziner gekürt

Große Anerkennung für einen Stralsunder Arzt: Professor Carsten Christof Bödeker, Chefarzt der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde am Helios Hanseklinikum Stralsund, hat es zum wiederholten Mal in die Liste der besten Mediziner Deutschlands geschafft. Das geht aus dem aktuellen Sonderheft des unabhängigen Verbrauchermagazins „Guter Rat“ hervor.

Magazin „Guter Rat“ kürt jährlich die besten Ärzte

„Von anderen Ärzten weiter empfohlen zu werden, ist ein großer Vertrauensbeweis und die beste Reputation, die sich ein Arzt erarbeiten kann. Gleichwohl steht hinter mir als Chefarzt ein starkes Team, das diese Auszeichnung erst möglich macht“, freut sich Professor Bödeker über die Aufnahme in die Guter-Rat-Ärzteliste 2020.

Mediziner nominieren ihre Kollegen

Der Auszeichnung ist eine Nominierung von externen Medizinern vorausgegangen. Das Prinzip: Fachärzte können am besten beurteilen, ob ein Kollege gute Arbeit leistet oder nicht. Sie behandeln die Patienten nach dem Krankenhausaufenthalt in der Praxis weiter und verfolgen den Heilungsverlauf. Deshalb fragte „Guter Rat“ die Mediziner: Bei wem würden Sie sich selbst oder Ihre Angehörigen behandeln lassen?

Das Ergebnis ist eine Ärzteliste mit 367 Top-Medizinern aus verschiedenen Fachrichtungen, wobei im Bereich HNO 18 aufgelistet sind. Berücksichtigt wurde zudem, ob der Chefarzt selbst behandelt, ob er Kassen- oder nur Privatpatienten behandelt und wie hoch die durchschnittliche Wartezeit auf einen Behandlungstermin ist.

Geringe Wartezeiten in Stralsunds HNO-Klinik

In allen Kategorien schnitt Dr. Bödeker sehr gut ab. Mit einer durchschnittlichen Wartezeit von fünf Tagen bekommen HNO-Patienten am Hanseklinikum in Stralsund im Vergleich sehr schnell einen Behandlungstermin. Im Mittel liegt die Wartezeit der ausgezeichneten HNO-Mediziner bei zwölf Tagen. Bereits in den vergangenen sechs Jahren wurde Carsten Bödeker in die Ärzteliste gewählt.

Aushängeschild: Tumor- und Mittelohr-Chirurgie

Für den Geschäftsführer des Hanseklinikums ist die Auszeichnung auch Ausdruck der medizinischen Qualität am Sund. „Ich bin froh, dass wir mit Professor Bödeker eine besondere Expertise im Bereich der HNO-Heilkunde anbieten können, die von den Patienten mit großem Vertrauen honoriert wird“, sagt Johannes Rasche. „Die Aufnahme in die Ärzteliste bestätigt die Ausrichtung der gesamten Fachabteilung und gibt Auftrieb für die Zukunft.“

Seit 2013 arbeitet Carsten Bödeker als Chefarzt der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde am Helios Hanseklinikum Stralsund. Unter seiner Leitung deckt die Abteilung beinahe das gesamte operative HNO-Leistungsspektrum ab. Ein essentieller Teil sind die Tumor- und Mittelohr-Chirurgie und die Chirurgie der großen Kopfspeicheldrüsen.

Von Ines Sommer