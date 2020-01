Stralsund

Der Stralsunder „Fischuppen“ macht dicht. Der Szeneladen mit feinem Kunsthandwerk und regionalen Produkten muss aus dem angemieteten Raum auf der Hafeninsel bis zum 31. Januar wieder raus – nach nicht einmal einem Jahr. Denn den zwei Gründerinnen Antje Hübner und Conny Eisfeld wurde der Mietvertrag für den Kellerraum an der Fährbrücke nicht verlängert. In kurzer Zeit verschwindet damit der nächste Ort, der den Stralsunder Hafen belebt hat. Ende des Jahres musste das Stralsunder Restaurant Fischermanns aus dem nahegelegenen Speicher raus.

Nur noch bis zum 18. Januar hat der „Fischuppen“ geöffnet – dann schließt der kleine Laden seine Türen. „Die letzten zwei Wochen brauchen wir, um die Ladenfläche wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu bringen“, schreiben die Gründerinnen auf ihrer eigenen Facebookseite. „Am 31. Januar werden wir dann die Tür zuschließen, die Schlüssel in den Briefkasten werfen und gespannt nach vorne blicken.“

„Der Laden hat sich selbst getragen“

Der „Fischuppen“ war für viele Stralsunder mehr als nur ein Laden. Nach der Eröffnung im April 2019 bespielten Hübner und Eisfeld mit den unterschiedlichsten Veranstaltungen die Hafeninsel und erschufen mit einem Midsommar-Fest, bunten Dinnern und ihrer liebevollen Herzblatt-Show ein alternatives Kulturangebot – und dies ganz ohne Fördergelder.

Das gesamte Herzblatt-Team mit ihren Kandidaten zeigte sich hochzufrieden nach dem Ende der Veranstaltung. Quelle: Christian Rödel

Dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert wurde, kam für jungen Stralsunderinnen überraschend. „Der Laden hat sich selbst getragen“, sagt Eisfeld. „Damit hatten wir im ersten Jahr nicht gerechnet. Wir hatten nur Lust, das Konzept umzusetzen und die Hafeninsel zu beleben.“ In die Regale des Ladens konnte sich regionale Kunsthandwerker einmieten. Eisfeld und Hübner brachten deren Waren dann an die Hafenbesucher – und kassierte dafür ein kleine Provision. „Wir mussten allen Künstlern kündigen“, sagt Eisfeld. Die meisten würden wieder einsteigen, so bald es eine neue Herberge für den Laden gibt.

Vermieterin am Anfang der Reise verloren

Auf der eigenen Facebookseite werden die Macherinnen sentimental und bedanken sich für die Unterstützung von Kunden und Fans. „Von Anfang an habt ihr uns begleitet, haben wir euch mitgenommen auf unser Abenteuer, das ,Fischuppen’ heißt, versucht, so viele StralsunderInnen und Gäste wie möglich abzuholen und mit unserer Idee zu begeistern“, schreiben sie.

„Doch eine Person haben wir scheinbar direkt am Anfang unserer Reise verloren – unsere Vermieterin. Die Dame des Hauses An der Fährbrücke 1a, in deren wunderschönen Backsteingewölbe wir den ,Fischuppen’ einziehen und wachsen lassen durften, hat unseren Mietvertrag nicht verlängert.“ Dagegen könnten sie nichts machen. „Wogegen wir etwas tun können, ist, uns von unserer Vision abbringen zu lassen. Wer weiß, was stattdessen auf uns wartet?“ Ideen hätten sie genug.

Davon ist auch Vermieterin Friz Fischer überzeugt. „Ich finde gut, was die jungen Gründerinnen aus ihrem ,Fischuppen’ gemacht haben“, sagt sie. „Trotzdem habe ich mit dem Raum eigene Pläne, die ich in Zukunft umsetzen möchte. Daher konnte ich den Vertrag nicht verlängern. Aber ihre Ideen sind gut, die werden nicht nur auf der Hafeninsel funktionieren.“

Schnäppi statt Taschentücher

Die beiden Gründerinnen Antje Hübner (links) und Conny Eisfeld zur Eröffnung im April 2019. Jetzt müssen sie ihren Laden räumen. Quelle: Fischuppen

Trotzdem schmerzt natürlich so ein Weggang. Derzeit begraben die Gründerinnen ihren Standort vor dem ehemaligen Fischermann’s mit einem großen Ausverkauf. „Wohin es uns als nächstes hin verschlägt, steht derzeit im Sturm“, sagt Hübner. „Kommt gerne vorbei, lasst euch noch einmal inspirieren oder lasst uns einfach schnacken und ein bisschen in Erinnerungen schwelgen – statt Taschentücher halten wir ’nen Schnäppi bereit.“

Die Resonanz auf die Schließung ist enorm. So schreibt Silvia Schwuchow auf Facebook: „Ich finde es sehr traurig, denke sehr gerne an die wunderschönen Events zurück. Die Lage, das was ihr aus dem kleinen Örtchen gemacht habt, war einmalig. Aber ich bin davon überzeugt, dass ihr etwas findet, wo ihr weiter eure tollen Ideen umsetzen könnt.“

„Auf zu neuen Ufern!“

So sieht es noch im Laden aus. Quelle: Conny Eisfeld

Und Martina Prell kommentiert: „Es ist zwar schade, dass ihr diesen Ort verlassen müsst, aber auf zu neuen Ufern! Ihr zwei macht bestimmt was ganz Tolles draus!“ Auch von der angebotenen Hilfe sind die Macherinnen überwältigt. „Uns wurden sogar schon neue Locations angeboten“, sagt Conny Eisfeld. „Diese müssen wir erst besichtigen. Vielleicht ist da wirklich etwas Passendes dabei. Mit dem Laden werden wir jedenfalls weitermachen.“ Auch Veranstaltungen auf der Hafeninsel seien weiterhin möglich. „Dafür hatten wir Flächen von der Stadt gemietet“, sagt Eisfeld.

