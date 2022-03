Stralsunder Hafeninsel: Gittermast liegt am Boden

Stralsund

Der die Hafeninsel überblickende Gittermast gehört seit Montag der Geschichte an. Nachdem die für die letzte Woche geplante Demontage aufgrund des Sturmes verschoben werden musste, wurde in den Vormittagsstunden zunächst ein oberer Teil abgetrennt, bevor dann die Füße des Mastes abgeflext wurden. Dabei stets durch einen Kran gesichert konnte die Konstruktion dann vorsichtig in Richtung Ozeaneum auf die Seite gelegt werden.

Notwendig wurde der Einsatz, da der Gittermast den neuen Windlastnormen nicht mehr entspricht, wie die Stadt mitteilte und die technischen Voraussetzungen für eine neue Beleuchtung auch nicht gegeben seien. Als Relikt aus DDR-Zeiten – in der er bei jeder Witterung für beste Sicht für die Schifffahrt sorgte – gehörte er zum gewohnten Ensemble.

Neuer Gittermast kommt mit Zwillingsbruder

Der Kran hat den alten Gittermast fest am Haken: Das Relikt aus DDR-Zeiten ist nicht mehr zu retten und soll noch in diesem Jahr durch ein standfesteres Modell ersetzt werden. Quelle: Christian Rödel

Damit liegt die Hafeninsel aber keineswegs dauerhaft im Dunkeln. Im Spätherberbst soll an der gleichen Stelle ein neuer Gittermast installiert werden, der außerdem gleich mit einem Zwillingsbruder im Gepäck erscheint. In unmittelbarer Nähe des Lotsenhauses wird der zweite Mast errichtet. Gemeinsam sollen sie dann als dominante Beleuchtungselemente auch den industriellen Charakter der Hafeninsel widerspiegeln.

Die neuen feuerverzinkten und mit einer Korrosionsfarbbeschichtung versehenen Stahlgittertürme erhalten jeweils zwei Montageplattformen zur Aufnahme von Flächenstrahlern. Die untere Plattform liegt auf einer Höhe von etwa 15 Metern und die obere Plattform bildet den Abschluss des Mastes auf 45 Meter Höhe.

An der gleichen Stelle wie sein Vorgänger wird ein neuer Gittermast auf der Hafeninsel errichtet und bekommt außerdem noch Verstärkung in Höhe des Lotsenhauses. Quelle: WES LandschaftsArchitektur

Das optische Erscheinungsbild ist aus denkmalpflegerischer Sicht bewusst seinem Vorgänger angepasst. Dabei müssen die Gittermasten inzwischen deutlich erhöhten Windlasten widerstehen können und werden daher statisch und konstruktiv stärker ausgebildet. Auch sollen sie mit den vorhandenen Gittermasten auf der südlichen Hafeninsel eine Einheit bilden, was ebenfalls denkmalpflegerischen Aspekten entspricht.

Bis zur Errichtung der neuen Konstruktionen wird die Hafeninsel alternativ beleuchtet, um auch die Baustelle abzusichern. Die für die Arbeiten gestrichenen Bewohnerparkplätze entfallen nun jedoch dauerhaft, da nach dem Abschluss der Demontage die Tiefbauarbeiten auf der Hafeninsel dann auch auf die Flächen um den Gittermast erweitert werden.

Von Wenke Büssow-Krämer