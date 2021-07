Stralsund

Mehr als sieben lange Monate waren die Schwimmbecken samt Rutschen hinter verschlossenen Türen– nun kehrt das Leben zurück in den Stralsunder Hansedom. Mit dem Neustart gehen auch einige Vorkehrungen einher. Wie sieht ein Besuch nun aus? Barbara Waretzi und Pascal Bauser haben es herausgefunden – im Dienste der OZ.

Donnerstagvormittag: Ein paar Klicks und das Online-Ticket ist gebucht. Derzeit muss der Eintritt vorab auf der Webseite abgewickelt werden – ein spontaner Besuch ist so nicht möglich. Davon lassen wir uns aber nicht entmutigen: Schnell noch die Badesachen eingepackt und dem Badespaß steht nichts mehr im Weg. Halt! Maske nicht vergessen, denn im Eingangsbereich und „an Land“, also außerhalb der Schwimmbecken, müssen Mund und Nase bedeckt werden.

Auf dem Parkplatz angekommen findet sich schnell eine freie Lücke, sodass der Badespaß bald beginnen kann. Beim Einlass müssen wir den QR-Code unserer Tickets vorweisen, so erhalten wir unseren Chip. In der Umkleidekabine hüpfen wir noch schnell in unsere Badekleidung – jetzt kann es aber wirklich losgehen. Im großen Wellenbecken plantschen schon einige Kinder. Auch wir begeben uns langsam in das angenehm warme Wasser.

Absperrung statt Rutschvergnügen

Nach einer Runde im Strudel und einem kurzen Ausflug in das relativ kühle Außenbecken waren wir bereit für die Rutschen. Einen sachten Einstieg ermöglicht die Breitbandrutsche – ein kleiner Nervenkitzel, bevor es zu den großen Erlebnisrutschen geht. Nicht nur Kinder probieren auf der quietschgelben Rutsche die unterschiedlichsten Posen, auch Senioren erlauben sich den Spaß. Auch Pascal tobt sich hier aus.

OZ-Mitarbeiter Pascal Bauser Quelle: Barbara Waretzi

Ein Bauchklatscher ins Becken, noch einer und dann ein dritter. Und nun ab zu den großen Rutschen. Voller Vorfreude schreiten wir zur grünen Dschungel-Wendeltreppe. Dort angekommen erwartet uns anstatt einer Schlange jedoch ein dickes, rotes Absperrband. Turbo-, Riesenwasser- sowie die Erlebnisrutsche „Black Hole“ sind trocken. Auf einem Schild die Erklärung: „Aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie können wir nicht alle Attraktionen für Sie öffnen.“ Trotzdem sorgt dies für uns für die Enttäuschung. Einen kleinen Trost und etwas Adrenalin erhoffen wir uns dann vom Wildwasserkanal. Doch auch der ist geschlossen.

Fazit: Badespaß mit Einschränkungen

Wie gewohnt fand jedoch der Wellengang statt. Immerhin. In regelmäßigen Abständen wird im großen Becken die stürmische See imitiert. So hohe Wellen sind in der heimischen Ostsee eher selten und somit ein Höhepunkt des Hansedom-Besuchs. Insbesondere Kinder genießen es, im Becken hin- und hergeschaukelt zu werden. Nach diesem Getöse suchen wir etwas Entspannung in der Wasserfall-Oase. In den Whirlpools finden wir aber keine Zuflucht – sie sind coronabedingt außer Betrieb.

Nach knapp zwei Stunden im Bad knurrt uns ordentlich der Magen. So statten wir dem Käpt’n Nielson Restaurant einen Besuch ab. Burger, Pommes und Cola sollen es sein. Die Kalorien wollen wir im Anschluss im Sportbecken verbrennen, allerdings: Der Durchgang ist gesperrt. So müssen wir auch auf die Sprungbretter verzichten. Nach einer weiteren Runde im Wasserfall-Strudel begeben wir uns unter die Dusche.

Fazit: Keine Rutschen, keine Whirlpools, keine Sprungbretter, kein Wildwasserkanal – zugegeben die Einschränkungen sind groß. Dennoch können wir einen Besuch empfehlen, da wir trotz allem sehr viel Spaß hatten. Strudel, Wellengang und Wasserfall zählen zu unseren persönlichen Highlights. Wer sich hingegen mal wieder entspannen möchte, sollte der Saunalandschaft einen Besuch abstatten. Die Sauna sowie das Fitnessstudio sind beide geöffnet.

Von Barbara Waretzi