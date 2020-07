Stralsunder Hansedom öffnet wieder: Was Gäste wissen müssen

Stralsund

Es gibt eine gute Nachricht für alle Sauna- und Fitnessfans, denn der Hansedom öffnet Montag wieder zu den gewohnten Zeiten. Sauna, Seesterntherme und Fitnessclub dürfen ab 9.30 Uhr wieder besucht werden. „Allerdings mit Einschränkungen“, erklärt Bodo Sikora, der Geschäftsführer des Hansedoms.

Und er fügt hinzu: „Die maximale Besucheranzahl richtet sich nach der Quadratmeterfläche der einzelnen Bereiche.“ In der orientalischen Saunawelt dürfen sich zeitgleich nur noch maximal 50 Personen aufhalten, im Sportstudio knapp 40 und in der Therme 120.

Gäste müssen Zeitfenster online buchen

Diese Maßnahmen, die vorgeschrieben sind, setzen natürlich ein völlig neues Organisationssystem voraus, meint Sikora. So müssen jetzt von allen Besuchern Kontaktdaten erfasst werden. Außerdem müssen die Gäste jetzt ständig gezählt werden. Das geschieht über eine Software per Internet.

Unter www.hansedom.de muss sich jeder Gast einloggen und ein sogenanntes Zeitfenster buchen. Diese werden im Halbstundenrhythmus für Sauna, Fitness und Therme vergeben. Den notwendigen Chip für den Umkleideschrank erhalten Besucher wie gewohnt am Counter. Die Zeitfenster gelten immer für drei Stunden.

Therme teils günstiger als vor Corona-Lockdown

Die Preise haben sich zu Vor-Corona-Zeiten kaum verändert. Manches ist sogar günstiger. Für die Therme bezahlt der Gast nun 13,50 für drei Stunden. „Vor Corona musste er soviel für zwei Stunden hinlegen“, rechnet Sikora vor.

Wiedereröffnung mit einem Monat Verspätung

Die Umstellung auf das neue System war mit ein Grund, warum sich die Öffnung des Hansedoms länger hinaus zog. Denn bekanntlich dürfen Thermen und Saunen in Mecklenburg-Vorpommern seit 15. Juni wieder öffnen. „Wir haben allerdings auch die Besonderheit, dass unser Areal mit 120 000 Quadratmetern Fläche sehr groß ist und viele Bereiche miteinander verknüpft sind“ fügt Jörg Babin, Operation Manager im Hansedom, hinzu.

Hansedom-Techniker Burkhardt Peters bei letzten Arbeiten im Sauna-Außenbreich. Quelle: Reinhard Amler

„Außerdem müssen wir mehreren Nutzergruppen, wie Clubmitgliedern, Hotel- und Individualgästen gerecht werden. „Alle Clubverträge mit unseren Mitgliedern haben wir während der Schließung ruhen lassen“, sagt Babin. Stammgästen sollen keine Belastungen zugemutet werden für Leistungen, die sie nicht in Anspruch nehmen konnten.

Greifswalder Freizeitbad noch immer dicht

Der Hansedom ist in MV auf keinen Fall Schlusslicht, was seine Öffnung anlangt. Während das „Wonnemar“ Wismar und die Ostseetherme Ahlbeck bereits seit fünf Wochen wieder einladen, hat das Freizeitbad im benachbarten Greifswald immer noch zu. Ab 31. Juli soll hier das 25-Meter-Becken wieder in Betrieb genommen werden, die Sauna nicht vor Ende August.

Vereinsschwimmer durften seit Anfang Juni wieder trainieren

Das Sportbad des Hansedoms lädt seit 9. Juni Vereinsschwimmer wieder ein. Seit 22. Juni ist auch öffentliches Baden möglich. Dafür hatte sich die Hansestadt Stralsund stark gemacht, denn sie ist Pächterin der Einrichtung und zahlt dafür Jahr um Jahr 1,24 Millionen Euro an den Hansedom.

Lisa Kuhfuss (l.) und Jana Rackow vom PSV Stralsund trainieren in den Ferien mit Kindern und Jugendlichen. Quelle: Reinhard Amler

„Wir haben einvernehmlich und schnell Regelungen vor den Sommerferien treffen können“, sagt Peter Koslik, Sprecher der Hansestadt. Und die haben bislang super funktioniert, wie Lisa Kuhfuß und Jana Rackow, beide Trainerinnen beim PSV Stralsund bestätigen „Die Kinder haben sich sehr gefreut, in den Ferien hier schwimmen zu können“, so Lisa Kuhfuß.

Die seinerzeit fürs Sportbad festgelegten Öffnungszeiten gelten weiter bis 2. August. Weiterreichende Regelungen sind noch in Arbeit, heißt es. Die schon im Sportbad geltenden Hygieneregeln werden ab Montag dann in allen anderen Bereichen übernommen. So ist bis in die Umkleiden Mundschutz Pflicht. Vor Badeintritt muss sich jeder Gast die Hände desinfizieren. An Fußböden und Wänden sind überall Hinweise auf einzuhaltende Abstände aufgeklebt. Bislang wird sich daran aber diszipliniert gehalten, heißt es am Einlass.

Viele Arbeitskräfte in Kurzarbeit

Nicht nur für die Gäste des Hansedoms waren die letzten Wochen wegen der fehlenden Angebote schmerzhaft. Fast alle Mitarbeiter der Sportstätte und des angeschlossenen Wyndham-Hotels waren oder sind noch in Kurzarbeit. Auf die Frage, ob es eine Garantie auf Weiterbeschäftigung gibt, sagt Jörg Babin, dass alles Mögliche unternommen werde, die Arbeitsplätze zu erhalten.

Eine Garantie gebe es aber nicht. Durch die lange Schließung seien hohe Einbußen entstanden. Und vom Normalbetrieb sei man noch weit entfernt. Allerdings würden Anfragen und Buchungen auch fürs Hotel langsam wieder ansteigen, zeigt er sich optimistisch.

Therme öffnet, Whirlpools bleiben tabu

Wenn Therme und Sauna Montag öffnen, gibt es auch Gastronomie. Aber nur eingeschränkt, wie Geschäftsführer Sikora betont. Geschlossen bleibt die Dampfsauna. Im Spaßbad sind Whirlpools tabu. Aber es gibt auch gute Nachrichten. So wurden während der Schließung umfangreiche Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt, um den Aufenthalt angenehmer zu gestalten, sagt Bodo Sikora.

Probesitzen vor den beiden Hauptsaunen: v. r. Bodo Sikora, Geschäftsführer des Hansedoms, Katharina Knauf, Leiterin Sales und Marketing und Jörg Babin, Operation Manager. Quelle: Reinhard Amler

Saunaaufgüsse sind tabu Geöffnet hat der Hansedom ab Montag wieder von 9.30 Uhr bis 22.00 Uhr (Sommerzeit). Vorab müssen sogenannte Zeitfenster im Internet erworben werden. Mit deren Bestätigung gibt es dann Chips für die Umkleide. Fürs Sportbad gelten noch bis 2. August folgende Zeiten fürs öffentliche Schwimmen: Montag 18 bis 21 Uhr, Dienstag 17 bis 22.30 Uhr, Mittwoch 15 bis 18 Uhr, Donnerstag 18 bis 19 Uhr, Freitag 17 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 9.30 bis 22.30 Uhr. Die Nutzung innerhalb dieser Öffnungszeiten ist unbegrenzt. Geschlossen bleiben weiter auch mehrere Rutschen, die Whirlpools sowie das Außenbad der Sauna und die Dampfsauna. Saunaaufgüsse sind ebenfalls nicht gestattet, ebenso wie sämtliche Ballspielangebote, einschließlich Tennis. Im Fitnessbereich werden keine Kurse angeboten. Ebenso bleibt Physiotherapie geschlossen.

Von Reinhard Amler