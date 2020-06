Stralsunder Hansedom öffnet wieder für Schulen und Vereine

Stralsund

Den Lockerungen der Coronaregeln sein dank: Der Stralsunder Hansedom öffnet mit einem Tag Verspätung wieder seine Pforten. Ab Dienstag dürfen ausschließlich Schul- und Vereinssportler wieder ins Becken springen. Eine Öffnung des Spaßbades hingegen steht noch aus.

In der vergangenen Woche hatte die Schweriner Landesregierung Erleichterungen für die Hallenbäder ab Montag im Land verkündet. „Die schrittweise Öffnung erfolgt unter strengen Auflagen“, teilt die Pressestelle der Stadtverwaltung mit. „Die gesteigerten hygienischen Anforderungen, insbesondere in den Gemeinschaftseinrichtungen sind zu beachten. Der Hallenbadbetreiber muss dazu ein Verhaltens- und Hygienekonzept vorhalten, das an die aktuellen epidemiologischen Verhältnisse angepasst ist.“

Umkleiden mit Wartezeit

Diese Forderung habe der Betreiber, die Hansedom Stralsund GmbH, erfüllt und sein Konzept mit dem Amt für Schule und Sport abgestimmt. Auf der Grundlage dieses Konzeptes wurden Verhaltensregeln für die Nutzer des Sportbades aufgestellt. Diese werden den Sportlern ausgehändigt und sind auch auf der Internetseite der Stadt einsehbar. Neben allgemein bekannten Maßnahmen wie der Abstandsregelung sind zahlreiche spezifische Vorschriften in Kraft.

Unter anderem sind maximal 24 Sportler plus Übungsleiter pro Training zugelassen. Zudem besteht Maskenpflicht bis zum Duschen bzw. Betreten der Schwimmhalle und ebenso beim Verlassen des Hansedoms. Die Sportler sollen die Umkleidebereiche mit jeweils maximal vier männlichen bzw. maximal vier weiblichen Sportlern im Abstand von fünf Minuten betreten.

Straßenbekleidung kommt mit ins Sportbad

Die Sportler sollen bereits mit angelegter Schwimmkleidung erscheinen. Die Straßensachen werden in den Sporttaschen/Rucksäcken verstaut und mit in das Sportbad getragen. Die Umkleideschränke sind verschlossen. Es werden keine Chip Coins ausgegeben. Außerdem soll nach dem Sport nicht mehr geduscht werden. Die Föhne sind ausgeschaltet.

Eine weitere Einschränkung betrifft das Sportbecken selbst: Die Bahnen eins und zwei, drei und vier sowie fünf und sechs sind jeweils zu einer Bahn zusammengefasst. Maximal zwölf Sportler können auf einer dieser vergrößerten Bahnen schwimmen. Dabei ist der „Rechtsverkehr“ einzuhalten und es darf nur im Abstand von mindestens drei Metern geschwommen werden. Die Startblöcke wurden abmontiert.

Von Kai Lachmann