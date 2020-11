Stralsund

75 000 Menschen erleiden jährlich in Deutschland einen Herzstillstand in der Öffentlichkeit oder in den eigenen vier Wänden. 40 Prozent können reanimiert und im Krankenhaus weiterversorgt werden. Doch unterm Strich überlebt nur etwa jeder Zehnte.

„Zahlen, die unglücklich machen“, meint Mathias Koscher, Oberarzt in der Intensivmedizin des Stralsunder Helios Hanseklinikums. Die Mediziner vom Sund wollen sich damit nicht abfinden. Deshalb haben sie alle Prozesse hinterfragt, die in solchen Fällen ablaufen: Vom Kontakt mit dem Rettungsdienst bis zum Zusammentrommeln des Personals für die Versorgung. Ein Jahr lang haben sie untersucht, was wo wie zu verbessern ist, und entsprechend gehandelt.

Anzeige

46 Cardiac Arrest Center in Deutschland

Nun gibt es den Lohn für die Arbeit: Das Hanseklinikum kann sich als erstes Haus in MV „Zertifiziertes Zentrum für die Versorgung reanimierter Patienten“ nennen. Verliehen wird der englischsprachige Titel „Cardiac Arrest Center“ vom Deutschen Rat für Wiederbelebung mit Sitz in Ulm. Er bescheinigt dem Krankenhaus „auf die Versorgung von reanimierten Patienten abgestimmte Behandlungsabläufe nach höchsten Standards“, sagt Klinikumssprecher Mathias Bonatz. „Damit sind wir eines von lediglich 46 zertifizierten Cardiac Arrest Centern in ganz Deutschland.“

Zwei Faktoren sind entscheidend dafür, ob ein Patient überlebt. Der erste ist die sogenannte Laien-Reanimation (siehe Infokasten). Darauf hat die Klinik wenig Einfluss. Sie kann höchstens Reanimationskurse anbieten, wie beispielsweise im vergangenen Jahr mit der Stadtverwaltung.

Stayin’ alive: So geht Wiederbelebung Wenn ein Mensch nicht mehr atmet oder keinen Puls mehr hat, muss sofort das Herz durch Druck auf den Brustkorb massiert werden. Entweder so lange, bis wieder ein Puls zu spüren ist, oder bis der Rettungsdienst eintrifft. Bezeichnenderweise hilft dabei das Lied „Stayin’ alive“ der Bee Gees. Es gibt den Takt vor, in dem auf den Brustkorb gedrückt werden sollte, also etwa 100- bis 120-mal in der Minute. Dafür muss der Helfer einen Handballen auf die Mitte des Brustbeins des Patienten legen, die andere Hand darüber, dann die Arme durchstrecken und immer wieder etwa fünf Zentimeter nach unten drücken. Die Beatmung durch Mund oder Nase ist übrigens zweitrangig. Auf 30-mal Drücken sollte zweimal Beatmen folgen. Zu doll drücken ist kaum möglich. Schlimmstenfalls geht eine Rippe zu Bruch. Das verheilt aber wieder. Wesentlich schlimmer ist es, aus Angst, etwas falsch zu machen, gar nichts zu tun. Dann kann der Patient sterben.

So sieht eine Herzdruckmassage aus. Quelle: Armin Weigel/dpa

Der zweite Faktor ist die Weiterversorgung im Klinikum. Andrea Jung, Chefärztin der Notaufnahme, veranschaulicht, wie diese nun aussieht: „In der Regel geht bei uns ein Anruf von der Rettungsleitstelle oder vom Notarzt ein. Angekündigt wird, dass ein Patient kommt, der über Schmerzen in der Brust klagte und zusammengebrochen ist. Dann stellen wir Fragen nach einem neuen Schema, sodass das Gespräch nicht anekdotisch abläuft.“ Erfragt werden Geschlecht und Alter, was wann passiert ist, wie es dem Patienten jetzt geht, ob er beatmet wird, ob er herzwirksame Medikamente nimmt und wann er eintreffen wird. Daraus wird ein erstes Protokoll erstellt.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Ein Knopfdruck statt mehrerer Einzelanrufe

„Dann lösen wir einen sogenannten Cardiac-Arrest-Ruf aus“, führt Jung weiter aus. „Per Knopfdruck bekommen ein Facharzt für Intensivmedizin, alle Oberärzte der Notaufnahme, der Kardiologe, Pflegekräfte und der internistische Hausdienst einen Alarm auf dem Telefon. Dann begeben sie sich zum Schockraum. Dieser wird anhand des Telefonprotokolls vorbereitet, zum Beispiel mit Beatmungsschlauch, sterilen Tischen, Ultraschallgerät.“

Das alles sei „vorher auch immer irgendwie gelaufen“, meint Andrea Jung. „Nun aber läuft es nach sturen Schemata ab und dient der Vorbereitung des Teams und der Räume innerhalb kürzester Zeit.“ Allerdings, so stellt Mathias Koscher klar, habe es keinen Missstand gegeben, der jetzt beseitigt wurde. „Wir machen nicht viele Dinge neu, sondern effizienter.“

Lesen Sie auch: 30-Jähriger mit Herzfehler: So retteten ihm die Ärzte in Karlsburg das Leben

Zahlen sollen „ein Viertel besser“ werden

„Wenn man bedenkt, dass bei der Reanimation jede Minute zählt, wird einem schnell klar, warum besonders hier Standards eine tragende Rolle spielen. Sie sparen Zeit und sichern ein hohes Qualitätsniveau“, erklärt der Chefarzt der Kardiologie, Christoph Rubens. Er verweist aber auch darauf, dass die größten Verzögerungen außerhalb des Krankenhauses stattfinden.

Im Schnitt wird in Stralsund eine Person pro Woche eingeliefert, die einen Herzstillstand erlitten hat. Nimmt man diejenigen dazu, die ihn im Krankenhaus bekommen, sind es bis zu 140 Patienten im Jahr. Mit dem Cardiac Arrest Center sollen die Überlebenschancen gesteigert werden. Das Ziel laut Mathias Koscher: „Die Zahlen sollen sich um ein Viertel verbessern.“

Ohne Herzdruckmassage sieht es schlecht aus

Wichtig sei zudem, dass die Patienten mit einem guten Ergebnis überleben. „Niemand möchte als Schwerbehinderter im Wachkoma liegen.“ Entscheidend dafür bleibe die Laien-Reanimation. Koscher mahnt: „Wer zu Hause keine Herzdruckmassage bekommt, hat schlechte Chancen, je wieder ein normales Leben zu führen.“

Von Kai Lachmann