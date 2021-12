Stralsund

Die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken steigt, auch im Helios Hanseklinikum Stralsund. Aufgrund der Meldungen von überfüllten Intensivstationen stellt der Stralsunder Klinikgeschäftsführer David Kayser klar: „Die medizinische Versorgung ist jederzeit sichergestellt!“

Auch im Helios Hanseklinikum Stralsund ist die Situation aufgrund der zunehmenden Zahl von Corona-Patienten angespannt. Am Donnerstag behandelt das Klinikum neun positive Patienten auf der Intensivstation und elf auf der isolierten Covid-Station. Damit ist etwa ein Drittel der Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt.

Personalressourcen gebündelt

Die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis bräuchten sich aber nicht zu sorgen, erklärt Klinikchef David Kayser. „Wir haben alle möglichen Personalressourcen gebündelt, um Patienten weiterhin professionell versorgen zu können. Was gemacht werden muss, wird gemacht. Jeder Notfall wird behandelt, jede notwendige Krebsbehandlung durchgeführt.“

Dem Geschäftsführer liege am Herzen, dass sich Patienten insbesondere über die Feiertage bei einem Notfall auf das Klinikum verlassen können. „Der Ärzteschaft und dem Pflegepersonal bin ich besonders dankbar. Sie arbeiten unter höchster Belastung und engagieren sich in allen Bereichen für das Klinikum, um die medizinische Versorgung für die Bevölkerung aufrechtzuhalten. Das ist eine großartige Leistung“, sagt Kayser.

Nur ein kleiner Teil von Operationen wird verschoben

Einen kleinen Teil von geplanten Eingriffen wird das Klinikum in Abstimmung mit den Patienten bis Jahresende vorsorglich verschieben, um kein unnötiges Risiko einzugehen. Aber man werde nicht pauschal alles absagen. „Wir prüfen genau, welche Eingriffe unaufschiebbar sind und welche unsere Mediziner guten Gewissens aufs neue Jahr verlegen können“, sagt der Ärztliche Direktor und Chirurgie-Chefarzt Professor Matthias Birth.

Man rechne weiterhin mit einer zunehmenden Zahl von Corona-Patienten. Dafür wolle sich das Hanseklinikum in Stralsund rüsten, um auch eventuelle Personalausfälle durch Quarantäne oder eigener Erkrankung auffangen zu können, erklärt Kliniksprecher Mathias Bonatz.

Das Coronavirus, insbesondere die sich schnell ausbreitende Omikron-Variante, müsse man in jedem Fall sehr ernst nehmen, mahnt der Ärztliche Direktor Matthias Birth: „Wir können nur an jeden Einzelnen appellieren, den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission zu folgen und sich so schnell wie möglich impfen zu lassen.“

Trotz Corona müsse das Klinikum auch für alle anderen Patienten da sein, die eben nicht an dem Virus erkrankt sind, erklärt Kayser und fügt an: „Und das sind wir!“

Von Ines Sommer