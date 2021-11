Stralsund

Familienglück in Stralsund: Im Helios Hanseklinikum haben in der vergangenen Woche (25. bis 31. Oktober) insgesamt 11 Babys das Licht der Welt erblickt. An dieser Stelle möchten wir Ihnen einige der Kinder vorstellen.

Den Anfang machte am 26. Oktober um 15.30 Uhr die kleine Karla aus Stralsund. Bei der Geburt wog sie 3980 Gramm und war 51 Zentimeter groß.

Zwei Tage später wurde am 28. Oktober um 14.06 Uhr Palina Ella geboren. Die kleine Elmenhorsterin maß 3255 Gramm und war 48 Zentimeter groß. Noch am selben Tag folgte ihr Ingo Rödger aus Ribnitz-Damgarten mit 4375 Gramm und 57 Zentimeter.

Und am 29. Oktober wurde ein weiterer Stralsunder geborgen. Der kleine Liam Joél erblickte um 19:51 das Licht der Welt.

Wir beglückwünschen die frischgebackenen Eltern und wünschen den Kleinen alles Gute für die Zukunft.

Von OZ