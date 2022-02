Stralsund

Die Zahl der in Stralsund geborenen Babys steigt jedes Jahr. 961 waren es 2021. So gern wollten die Hebammen in diesem Jahr die 1000er-Grenze knacken, an der sie seit Jahren kratzen. Doch daraus wird vorläufig nichts. Ganz im Gegenteil, die Geburtenzahl muss noch reduziert werden. Grund dafür ist akuter Personalmangel, wie es aus dem Kreißsaal heißt.

9 Vollzeit-Stellen nur zu einem Drittel belegt

Im Helios Hanseklinikum in Stralsund können ab sofort nur noch etwa 60 Kinder pro Monat geboren werden.. Quelle: Ines Sommer

„Eigentlich bräuchten wir neun Vollzeit-Hebammen. Im Moment sind wir acht Kolleginnen, die meisten von ihnen arbeiten aber eben nicht voll, deshalb kommen wir nur auf 3,5 volle Stellen. Und das hat auch seinen Grund“, sagt Hebamme Jessica Tornow und erklärt: „Immer mehr Frauen möchten in Stralsund ihre Kinder bekommen. Das ist natürlich eine tolle Anerkennung für unsere Arbeit, führt aber auch zu ständig wachsender Belastung.“ Mittlerweile betreut eine Hebamme je zwölf Stunden, also in Tag- oder Nachtschicht, die werdenden Mütter, hinzu kommt eine Kollegin, die als 24-Stunden-Bereitschaft verstärkt.

Die permanente körperliche und psychische Belastung könnten viele Kolleginnen nicht mehr abfedern, so Jessica Tornow gegenüber der OZ. Denn die Frauen in dem jungen Team sind meist auch noch in einer eigenen Praxis in der Geburtsvor- und -nachsorge tätig, haben Familie, kleine Kinder. Zwei Hebammen befinden sich gerade in Elternzeit. Verschärft wird die Situation, wenn ab Mitte März die Impfpflicht für die Mitarbeiter gilt. Dann fehlen noch einmal drei Hebammen.

„Müssen Geburtenzahl reduzieren, nicht schließen“

„Uns bleibt erst mal nichts anderes übrig, als die Geburtenzahl zu reduzieren. Das ist so mit Helios abgesprochen. Heißt: Wir können für die Entbindung im Stralsunder Krankenhaus nur noch 60 Anmeldungen im Monat annehmen. Notfälle sind da natürlich nicht eingerechnet. Bisher haben wir immer so um die 80, im Sommer auch mal 100. Da bleiben also leider Familien, die sich nach einer anderen Lösung umsehen müssen“, sagt Jessica Tornow und betont, dass die Hebammen diese Entscheidung schweren Herzens getroffen haben. „Wir wollen an einer guten Betreuung festhalten, schließlich soll es für alle Frauen und ihre Familien ein schönes Geburtserlebnis werden. Deshalb mussten wir jetzt diesen Schritt gehen. Und der hat nichts mit einer Schließung zu tun, wie einige als Gerücht in Umlauf bringen.“

Kratzen an der 1000er-Geburten-Marke 2020 wurden in Stralsund 847 Kinder geboren, 2019 waren es nur 802 Babys. Doch trotz oder vielleicht sogar wegen Corona, Lockdown und Homeoffice zeichnete sich schon Mitte 2021 ein neuer Rekord ab. 930 bis 950 Babys wurden erwartet. Tatsächlich wurden es 961, die im letzten Jahr im Stralsunder Helios Hanseklinikum das Licht der Welt erblickten. Wie ist das muntere Kinderkriegen im Krankenhaus am Sund zu erklären? Einerseits haben sich wohl viele Familien bewusst für Nachwuchs entschieden, vielleicht war in Zeiten von Kontaktsperre auch einfach mehr Zeit füreinander. Grund 2: Stralsund hatte von Einschränkungen in Bergen profitiert. So haben sich offenbar einige gleich für Stralsund entschieden. Das Gros des Zuwachses kommt aus Ribnitz oder Greifswald, aber natürlich auch in Stralsund und Umgebung gab es mehr Anmeldungen. Viele machen im Vorab einen Termin für die Kreißsaal-Besichtigung oder nutzen die Sprechstunde jeden Dienstag von 8 bis 17 Uhr, um sich alles anzusehen und schon im Gespräch viele wichtige Fragen zu klären.

Die 26-Jährige, die selbst von 2012 bis 2015 ihre Ausbildung im Stralsunder Hanseklinikum absolviert hat, kann wie ihre Kolleginnen nur auf Verständnis hoffen. Dass es einmal soweit kommt, hätten die Geburtshelferinnen aus dem „Hebammenanker am Sund“ nicht gedacht, als sie sich vor fast vier Jahren in Stralsund für einen neuen Weg entschieden hatten.

Neues System kommt erstmals an seine Grenze

Personalmangel hieß nämlich auch damals das Problem. Stand der Kreißsaal doch 2018 sogar kurz vor der Schließung. Danach wurde das System bei Helios in Stralsund von fest angestellten Mitarbeiterinnen auf Beleg-Hebammen im Schichtsystem umgestellt haben. Mehr Zeit für die Frauen, bessere Atmosphäre für alle Beteiligten. Das hatte sich rumgesprochen und führte zu immer mehr Eintragungen im Geburtenbuch. Doch mittlerweile schlage der Personalmangel so durch, dass er nicht mehr zu kompensieren sei, so die Hebammen.

Hilfe von Hebammen „draußen“ wäre die Rettung

Bundesweit fehlen Hebammen, das ist nicht neu. Aber gibt es denn gar keinen Ausweg? „Wir haben ja gut ausgebildete Hebammen im Umfeld der Klinik, die freiberuflich in der Vor- und Nachsorgen arbeiten. Wenn sich dort die eine oder andere dazu durchringen könnte, wieder für ein paar Stunden die Frauen im Kreißsaal zu betreuen, würden wir uns riesig freuen und natürlich gern für eine vernünftige Einarbeitung sorgen“, sagt Jessica Tornow und schiebt hinterher: „Eine Hebamme hat sich schon gemeldet, es wäre toll, wenn das Beispiel Schule macht.“ Die Geburtshelferin hofft wie ihre Kolleginnen im Kreißsaal auf schnelle und tatkräftige Unterstützung.

Vielleicht gelingt ja so schnell der Wegfall der Einschränkungen und die Rückkehr zum Normalbetrieb. Die Familien aus Stralsund, Ribnitz, Grimmen und von Rügen würden sich bestimmt freuen, auch noch als Nummer 70 oder 80 auf der Liste ihren Nachwuchs in der Stralsunder Frauenklinik zur Welt bringen zu können.

Von Ines Sommer