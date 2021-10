Stralsunder Herbstlicher: Bilder zeigen bunt beleuchtete Weiße Brücken

Stralsund

Bevor die Stralsunder Sterne in der Vor- und Weihnachtszeit wieder Licht und Wärme in die Stadtteile bringen, können noch bis zum 31. Oktober in den Abend- und Nachstunden die Stralsunder Herbstlichter bestaunt werden.

Anlass ist das Jubiläum „30 Jahre Städtebauförderung in MV“. Unter anderem werden ein Teil der Stadtmauer und die historischen Wallanlagen am Knieperteich mit einer Illumination in Szene gesetzt.

Zur Galerie Die Beleuchtung lässt sich so deuten, dass sich an den in Szene gesetzten Stellen der Stadt viel getan hat und es dort nun viel schöner als vorher aussieht.

Hintergrund: 2,6 Milliarden Euro Bundes- und Landesmittel sind über das Programm in den vergangenen drei Jahrzehnten in die Kommunen Mecklenburg-Vorpommerns geflossen. Damit wurde das in der DDR-Zeit heruntergekommene Erscheinungsbild der Orte wieder maßgeblich aufgewertet.

Die Städtebauförderung ist eine partnerschaftliche Aufgabe von Bund, Ländern und Gemeinden in Deutschland, die sich die Kosten per Drittelfinanzierung teilen.

Von OZ