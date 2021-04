Stralsund

Für die 16 ehrenamtlichen Mitglieder des Hospizvereins Stralsund ist „Hospiz kein Ort, sondern eine Haltung, in der wir einander begegnen und miteinander unterwegs sind“. So haben sie ihr Wirken selbst überschrieben. Für Doreen Eles, seit März Koordinatorin des Vereins, kommt hinzu: „Hospizarbeit in Corona-Zeiten zu leisten, ist nicht immer einfach.“

Hilfe zum Leben in der Zeit des Sterbens

Nehmen sich sonst die geschulten Freiwilligen regelmäßig Zeit, kranke Menschen in ihren letzten Lebenstagen und deren Angehörige zu unterstützen, so sind sie jetzt mit Kontaktbeschränkungen konfrontiert oder oft mit der Angst vor der Ansteckung mit dem Virus. „Schwierig, unter solchen Bedingungen Hilfe zum Leben in der Zeit des Sterbens zu geben“, sagt die Koordinatorin.

Unterstützung organisiert der Verein immer dort, wo diese Hilfe gebraucht wird – zu Hause, in Krankenhäusern und Pflegeheimen sowie im Stralsunder stationären Hospiz „Gezeiten“. In Pandemiezeiten gibt es aus Sicherheitsgründen nicht immer Zutritt zu diesen Einrichtungen. „So ist es zuletzt etwas ruhiger geworden um unseren Verein“, sagt Doreen Eles.

Bewährte Kontakte werden aktiviert

Sie will das ändern, indem sie die bewährten Kontakte wieder aktiviert. So etwa zu Arztpraxen, Sozialstationen und Pflegediensten, Palliativambulanzen. „Von dort werden wir aufmerksam gemacht auf Menschen, die unsere Hilfe brauchen“, so Eles. Als Koordinatorin sucht sie das Gespräch mit den Betroffenen, mit Kranken wie auch deren Familien. Wird die Unterstützung gewünscht, werden sie in das Betreuungsprogramm des Hospizvereins mit aufgenommen.

Bedarf für Unterstützung ist vorhanden

Doreen Eles erfragt, welcher Bedarf besteht, bespricht die Form der Betreuung und schaut, welcher der Helfer aus dem Verein dazu passt. Unter den Pandemiebedingungen war nicht ein an Corona Erkrankter dabei. Die Koordinatorin weiß jedoch, dass der Bedarf dennoch vorhanden ist, etwa bei Menschen mit fortgeschrittener Demenz und schweren Erkrankungen.

Hilfe zu Hause wird bevorzugt

„Vielfach wird unsere Unterstützung in der Häuslichkeit benötigt“, sagt Doreen Eles. „Schon das Gefühl, in den eigenen vier Wänden zu sein, gibt den Kranken deutlich mehr Lebensqualität. Zu Hause lässt sich auch so sehr viel machen.“ Die Hilfe ist so vielfältig wie die Wünsche – vom Kaffeeklatsch über das Spazierengehen, Vorlesen oder einfach nur Zuhören, ebenso wie die Beratung der Angehörigen zu allen Fragen, ob zur Patientenverfügung, der Versorgung Schwerstkranker, zur Trauerbewältigung oder zu Behördenkontakten.

Neue Helfer gesucht

Was alles zum Thema „Leben in den letzten Tagen“ gehört, damit kennt Doreen Eles sich aus. Als examinierte Krankenschwester mit der Ausbildung für Schmerztherapie hat sie beim Intensivpflegedienst Lebens(T)raum sowie im stationären Hospiz schwerkranke Menschen begleitet. Nun will sie beim Hospizverein engagierte Mitbürger für die ehrenamtliche Arbeit als Hospizhelfer gewinnen.

Vermittelt wird vielfältiges Wissen

„Wir wollen im September wieder mit einer neuen Schulung zum ehrenamtlichen Sterbebegleiter beginnen“, sagt sie. Vermittelt wird in etwa 100 Stunden ein vielfältiges Wissen von Erster Hilfe bis zum Bestattungsrecht. Gesucht werden Freiwillige aller Altersgruppen und aus unterschiedlichen Berufen aus Stralsund und dem Umland der Hansestadt. „Wer uns bei unserer ehrenamtlichen Tätigkeit unterstützen möchte, sollte zeitlich flexibel sein und gut auf Menschen eingehen können“, sagt die Koordinatorin.

Kontakt zum Stralsunder Hospizverein in der Knieperstraße 20a gibt es zu den Bürozeiten Dienstag bis Donnerstag von 8 bis 15 Uhr. Gerne auch unter Telefon 03831/667 78 70 oder auch per E-Mail: d.eles.koordination@gmail.com

Seit 2007 in der ambulanten Sterbebegleitung aktiv

Der Stralsunder Hospizverein arbeitet seit der Gründung 2007 ambulant in der Sterbebegleitung. Dieses wichtige ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder war eine wesentliche Voraussetzung für die Einrichtung des stationären Hospizes „Gezeiten“ bei den Stralsunder Wohlfahrtseinrichtungen, das in diesem Jahr seinen fünften Geburtstag feierte. In dieser Zeit konnten in der stationären Einrichtung 450 Menschen in ihren letzten Lebenstagen versorgt werden, auch durch die Unterstützung der Ehrenamtler des Hospizvereins.

Von Jörg Mattern