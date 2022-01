Stralsund

Die Keimzelle eines der drei größten IT-Unternehmen Stralsunds, der Intero Technologies GmbH, war ein Gutshaus in Klein-Kordshagen vor den Toren der Hansestadt. Wie in einem Inkubator wurde hier von Mitarbeiter Nummer 1, wie sich Geschäftsführer Lars Lifson gerne selbst mit einem Augenzwinkern bezeichnet, sein Start-Up -Unternehmen nach der Geburt im Oktober 2006 wie ein Baby umsorgt, damit es im wahrsten Sinne des Wortes bald groß und kräftig wird. Gemeinsam mit dem zweiten Geschäftsführer Frank Löffler setzte Lars Lifson auf ein gesundes organisches Wachstum der IT-Firma, und diese Strategie ging so schnell auf, dass die räumlichen Kapazitäten mit der einhergehenden wachsenden Mitarbeiterzahl an ihre Grenzen stießen.

Der Umzug vom Land nach Stralsund in ein großes Bürogebäude war daher eine konsequente, unumgängliche Entscheidung. Waren es in den Anfangszeiten eher Firmen aus der Region, die zum Kundenkreis der Intero Technologies zählten, wurden es stets mehr Auftraggeber aus der ganzen Bundesrepublik und mit Stand heute sogar aus der Schweiz und Österreich. Mit einer sehr flexiblen und auf individuelle Bedürfnisse anpassbaren Unternehmenssoftware können die IT-Spezialisten bei ihren Kunden punkten, weil nahezu alle Betriebsabläufe von Betrieben aber auch Behörden oder Institutionen optimiert werden können.

Beliebtester Standort am Sund

Einen Quantensprung konnte Intero Technologies in der abgeschlossenen Partner-Kooperation mit dem belgischen weltweit operierenden IT-Unternehmen Odoo erzielen. Durch diese Kooperation haben die IT-Experten vom Strelasund noch einmal einen fulminanten Schub in der Unternehmensentwicklung verzeichnen können, und es konnten sogar wenig später Niederlassungen in Berlin, Hamburg und Wiesbaden etabliert werden. Doch der Stralsunder Standort ist und bleibt der Hauptstandort, wo auch die Mitarbeiterzahl mit mittlerweile über 40 Personen am höchsten ist.

Durch das rasante Wachstum des Unternehmens haben die beiden Geschäftsführer Lars Lifson und Frank Löffler, der von Wiesbaden aus als „Herr der Zahlen“ die Geschicke der Firma lenkt, ein Luxusproblem: Viele Aufträge, aber zu wenige qualifizierte Mitarbeiter. „Wir suchen händeringend mindestens 20 neue Mitarbeiter, die beispielsweise berufliche Erfahrungen aus der Informatikbranche, dem Vertrieb oder betriebswirtschaftliche Qualifizierungen vorweisen können“, sagt Lars Lifson, der seit Jahren erfolgreich mit der Hochschule Stralsund (HOST) zusammenarbeitet und einige HOST-Werkstudenten im Unternehmen beschäftigt. Momentan bildet Intero Technologies fünf Azubis aus, und auch in diesem Bereich könnten es nach Meinung der Geschäftsführung gerne noch mehr werden.

Vielfalt im Team für ein familiäres Betriebsklima

Vielfalt, Inklusion und Chancengleichheit werden bei Intero Technologies übrigens großgeschrieben. So haben unter anderem bereits ein Inder, ein Ägypter und ein Syrer einen festen Arbeitsplatz am Stralsunder Standort gefunden. Das Altersspektrum der Mitarbeiter im Unternehmen reicht von 18 bis 60 Jahren, was nach Aussagen der Geschäftsleitung für ein gutes, geradezu familiäres Betriebsklima sorgt. Für ein stabiles operatives Geschäft und die strategische Ausrichtung für sich ständig verändernde Marktsituationen brauchen die IT-Experten vom Strelasund viele neue Kollegen in ihren Reihen und bald auch noch mehr Büroraum im Stralsunder Gebäudekomplex am Heinrich-Heine-Ring 76. Bereits im nächsten Jahr will das Unternehmen auf rund 70 Mitarbeiter wachsen.

Für Lars Lifson, der in Greifswald geboren wurde und in Stralsund an der HOST studiert hat, ist die Ostseeküstenregion ein idealer Standort und zwar auch für IT-Spezialisten, die noch in Metropolen leben und arbeiten. Gesunde Luft, und noch halbwegs erschwingliche Miet- und Immobilien-Preise könnten für einen Ortswechsel von Fachkräften aus Metropolregionen in puncto Work-Life-Balance viele attraktive Pluspunkte mit sich bringen.

Von Christian Rödel