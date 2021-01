Katrin Degen (42) ist Krankenschwester auf der Intensivstation am Hanseklinikum in Stralsund. Sie hat sich bewusst für eine Impfung gegen Corona entschieden. „Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun“, sagt sie. Dem Virus begegnet sie nicht nur auf Arbeit: Auch in ihrem persönlichen Umfeld gab es bereits eine schwere Erkrankung.