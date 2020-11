Stralsund

Noch ist die Lage auf der Intensivstation im Stralsunder Helios Hanseklinikum gut beherrschbar: Im Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG verrät Oberarzt Mathias Koscher, wie er die aktuelle Situation einschätzt und welche Entwicklungen er hinsichtlich der Corona-Pandemie erwartet. Dabei appelliert er vor allem an die Vernunft der Bürger.

Herr Dr. Koscher, wie schätzen Sie die aktuelle Corona-Lage im Hanseklinikum und im gesamten Bundesland ein?

Wenn man den ganzen Pandemie-Verlauf beobachtet, sind wir hier im Norden, verglichen mit anderen Bundesländern, bislang ganz gut davongekommen. Bei uns am Klinikum haben wir derzeit nur einen an Covid-19 erkrankten Patienten auf der Intensivstation in Behandlung. Dieser muss zwar immer noch beatmet werden, befindet sich aber wieder auf dem Weg der Besserung. Ansonsten versorgen wir regelmäßig vor allem Verdachtsfälle. Momentan herrscht eine angespannte Ruhe – das kann sich allerdings schon bald ändern.

Welche Entwicklung erwarten Sie in den kommenden Monaten?

Betrachtet man die aktuellen Fallzahlen, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich die Betten auf den Intensivstationen füllen. Es steht uns eine schwierige Zeit bevor, auf die wir uns aber intensiv vorbereitet haben. Für die Bürger besteht kein Grund zur Panik: Wenn sich alle an die von der Regierung verordnete Kontaktbeschränkung halten und umsichtig handeln, werden wir die zweite Welle ebenfalls gut meistern können und somit eine Katastrophe verhindern.Lesen Sie auch: Besuch auf Rostocks Corona-Station

Was konnten Mediziner aus der ersten Welle lernen?

Die Erfahrungen der letzten Monate haben gezeigt, dass wir durchaus in der Lage sind, die Situation unter Kontrolle zu halten, und dass es gar nicht zwingend nötig ist, andere Eingriffe zu vertagen. Ganz im Gegenteil: Es ist sogar wichtig, dass wir die medizinische Versorgung aufrechterhalten. Nichtsdestotrotz müssen wir uns darauf einstellen, dass die nächsten Monate für uns alle anstrengend sein werden. Das hat schon die erste Welle gezeigt.

Von Susanne Gidzinski