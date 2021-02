Stralsund

Ein zackiger Griff – und der Reißverschluss einer mobilen Tür wird geöffnet. Gerade noch bestaunte man auf der Intensivstation Zimmer und Gänge mit vielen Geräten und Bildschirmen, die einem schon suggerieren: Hier geht es um Leben und Tod.

Und schon steht man in der Schleuse, in der Schwester Angelina Nguyen ihre Vorbereitungen trifft. Sie legt sich alles zurecht, was sie in wenigen Augenblicken mit zu den Patienten hinter der Glastür nehmen muss. Die Intensiv-Pflegerin betreut hier in einem abgeschirmten Bereich zwei Schwerstkranke, die tatsächlich kämpfen – gegen Corona.

Bis zu 30 Schwerstkranke können auf der ITS behandelt werden Die Intensivstation (ITS) des Stralsunder Klinikums, zu finden im neuen Funktionsgebäude, hat insgesamt 30 Plätze, zwei könnten im E-Fall dazukommen. So sieht es normalerweise aus: 18 Betten stehen für die akute intensivmedizinische Betreuung bereit. 7 Plätze sind für das Weaning reserviert, hier sollen künstlich Beatmete langsam von der Maschine entwöhnt werden. 5 Plätze sind es für Patienten, die behandelt wurden, aber überwacht werden müssen. Im Fachjargon Intermediate Care. Die IMC ist eine Behandlungsstufe zwischen Intensiv- und Normalstation. Für diese Patienten gibt es zudem im Haupthaus eine Station mit acht Plätzen, die erst kurz vor Corona-Ausbruch neu aufgebaut wurde. Für die Behandlung von Covid-Patienten wurden auf der ITS acht Betten (dazu zwei in Reserve) in einem separaten Bereich abgetrennt, wo zusätzliche Hygienemaßnahmen gelten. Heißt: Es bleiben 22 Plätze für die anderen Notfälle. Am Freitagmittag waren davon 18 belegt. Eine Momentaufnahme, Notfälle kommen immer. 150 Covid-Patienten wurden bisher im Hanseklinikum behandelt, 30 von ihnen auf der ITS. 15 davon mussten beatmet werden. Runde 20 Prozent der Corona-Patienten im Klinikum haben nicht überlebt. Die Höchstzahl der gleichzeitig auf der Intensivstation betreuten Covid-Fälle lag bisher bei sechs. Bis zu acht könnten die Stralsunder Mediziner im Moment behandeln, für den E-Fall stehen zwei Reservebetten bereit. Eine Aufstockung ist zwar in zwei Stufen auf 10 bzw. 18 Betten möglich, wäre dann aber mit dem Krankenhaus-Regelbetrieb, wie er jetzt läuft, nicht zu stemmen, sagt Oberarzt Mathias Koscher. Im schlimmsten Krisenfall könnte das Klinikum die Kapazitäten auf 57 Beatmungsplätze aufstocken. Etwa 100 Mitarbeiter sind auf der Helios-Intensivstation beschäftigt, viele in drei Schichten täglich. Dazu zählen 71 Pflegekräfte, 17 Ärzte (davon vier Oberärzte), 3 Physiotherapeuten, aber auch Teamassistenten, speziell ausgebildete Atemtherapeuten, Servicekräfte und Lagermitarbeiter. "Verstärkung ist immer willkommen. Wer sich als Krankenschwester oder Pfleger für die Arbeit auf der ITS interssiert, kann auch schon hier anfangen und holt die zweijährige Spezialausbildung dann nach. Wir schicken regelmäßig Pflegekräfte zu dieser Schulung. Gerade erst haben wieder zwei Leute die Prüfung geschafft", freut sich Stationsleiter Eike Bartels. „Wir können hier fast alle Krankheitsbilder behandeln. Und das geht nur über eine gut funktionierende interdisziplinäre Zusammenarbeit im Haus“, so Dr. Koscher. Das Hanseklinikum ist auch ein zertifiziertes regionales Traumazentrum und ein zertifiziertes Zentrum für reanimierte Patienten. Das Hanseklinikum ist auch ein zertifiziertes regionales Traumazentrum und ein zertifiziertes Zentrum für reanimierte Patienten. Übrigens bilden Intensivmedizin, Anästhesie und Schmerztherapie (Krankenhaus West) eine Abteilung des Klinikums, die von Chefarzt Ein Besuch auf der ITS ist einerseits nach Bestellung durch das medizinische Personal möglich. Ansonsten darf aktuell eine feste Bezugsperson alle zwei Tage zwischen 14.30 und 17.30 Uhr ausschließlich nach Voranmeldung für eine Stunde zu Besuch kommen. Das gilt nicht für Corona-Patienten. Helios veröffentlicht tagesaktuell die Auslastung der Intensivbetten und die Anzahl der behandelten Covid-Fälle unter www.helios-gesundheit.de/qualitaet/auslastung. Ines Sommer

Schwester betreut zwei Corona-Patienten

Da ist ein über 80-Jähriger mit vielen Vorerkrankungen, den es schwer erwischt hat. Er hängt zudem an der Dialyse, weil die Nieren vorgeschädigt waren. „Eine künstliche Beatmung will der Mann nicht, hat uns die Familie mitgeteilt“, sagt Oberarzt Mathias Koscher, der die Entscheidung respektiert. Er verschweigt aber nicht, dass der Zustand kritisch ist.

Etwas besser geht es einem Mann Mitte 40, der wegen eines frühkindlichen Hirnschadens in einem Pflegeheim lebt. Er hängt nicht mehr am Beatmungsschlauch, sondern bekommt Atemhilfe über eine Maske. Und darf wieder normal essen, wenngleich er auf die Hilfe von Schwester Angelina angewiesen ist.

Mit Maske und Babyfon

Höchste Konzentration ist jetzt bei der Pflegerin gefragt, denn ein Zurück gibt es für zwei bis drei Stunden nicht. „Ich kann nicht wie auf einer normalen Station rausgehen und etwas holen. Zu groß wäre die Gefahr für Keime“, erklärt die junge Frau aus Rostock, die nun in Stralsund lebt und arbeitet.

Nicht fertig zum Abflug, sondern fertig für die Patienen-Betreuung hinter den Glastüren. Quelle: Ines Sommer

Deshalb hat jeder Patient auf seinem Tisch alle nötigen Pflege-Utensilien zu stehen. Und wenn man doch etwas vergessen hat? Dann sorgt ein sprechendes Babyfon, das an der „Stations-Rezeption“, der ITS Schaltzentrale mit zig Monitoren und Tafeln, aufleuchtet, für Hilfe. Ab uns zu wird auch ein Zettelchen an die Scheibe geklebt, für Dinge, die später „draußen“ erledigt werden müssen.

Die Schwester wirft einen letzten Blick in die Patienten-Akten und schreitet zum nächsten Akt: Schutzausrüstung anziehen. Der Kittel ist besonders beschichtet. „Man schwitzt fürchterlich“, sagt Mathias Koscher voller Mitgefühl für seine Kollegin.

Inzwischen hat Schwester Angelina ihre Hände in zwei paar Handschuhe gesteckt und sich einen Gürtel namens Gebläsefilter umgeschnallt. „Jetzt fehlt nur noch der Helm“, sagt die 24-Jährige und erklärt, dass man verschiedene Gebläsestufen einstellen kann. „Das kann ganz schön kalt werden, deshalb stell ich nicht so hoch. Aber das ist trotzdem angenehmer, als den ganzen Tag Maske zu tragen.“

Diese Schutzhelme sind nicht selbstverständlich

Irgendwie erinnert das Outfit an einen Kosmonauten. Aber klar, es ist Corona, da sollten wir uns langsam an solche Bilder gewöhnt haben – oder eben auch nicht. Dr. Koscher stellt klar: „Selbstverständlich sind solche Schutzhelme nicht, wir sind schon stolz, dass wir die haben. Das können nicht viele Krankenhäuser von sich behaupten.“ Und auch bei Stationsleiter Eike Bartels schwingt Stolz mit, wenn er sagt: „Uns hat es nie an Schutzausrüsung gefehlt. Wir haben eben einen guten Lageristen. Der hat rechtzeitig reagiert.“

Die interdisziplinäre Arbeit ist Alltag auf der Intensivstation des Hanseklinikums in Stralsund. V.l.: Dr. Mathias Koscher, Schwester Heike, Chirurgie-Oberarzt Mike Föller und Dr. Stefan Ziemer bei einer Magenspiegelung eines frisch Operierten. Quelle: Ines Sommer

Während sich die Schleusentür öffnet und Atemtherapeutin Ina Hartfil mit einem rollenden Einmal-Bronchoskop die nächste Untersuchung für den jüngeren Patienten ankündigt, ist Schwester Angelina schon hinter der Glasscheibe verschwunden. Sie checkt Beatmungsgerät, Überwachungsmonitore und Dialysegerät.

Im ersten Betreuungsritt gleich am Morgen hatte sie die Patienten gewaschen, zum Teil gefüttert, Zähne oder Gebiss geputzt und die Lippen eingecremt. „Das gehört alles zur Prophylaxe, denn wir wollen zusätzliche Keimbelastungen verhindern“, hatte die junge Frau, die ihre Ausbildung im Krankenhaus am Sund gemacht hat und danach gleich übernommen wurde, dazu erklärt.

Ganz wichtig sei, mit den Patienten zu sprechen, sie zu streicheln. Es gehe um Fürsorge und Wertschätzung. „Wir sind der einzige Kontakt, denn Besuch darf nicht kommen“, so der leitende Oberarzt. Er und seine Kollegen haben in den letzten Monaten 30 Corona-Patienten auf der Intensivstation gesehen. „Es waren meist ältere Menschen mit chronischen Vorerkrankungen. Aber ich erinnere mich auch eine junge, zuvor gesunde, hochschwangere Frau, die sich infiziert hatte. Das Baby musste per Kaiserschnitt geholt werden, zum Glück hat sie sich erholt und alles ist gut gegangen.“

Stralsund ist bisher gut durch die Krise gekommen

Die Region um Stralsund sei glimpflich davongekommen, das habe sich auch auf der Intensivstation gezeigt. „Erst jetzt im Januar wurde die Situation angespannter. Da gab es hier sechs Covid-Patienten gleichzeitig. Wir mussten einen Bereich für Corona mit acht Betten plus zwei Reserve abtrennen, haben Zwischenwände eingezogen und Schleusen eingerichtet. Dafür mussten wir im Rest der Intensivstation reduzieren. Aber: Wir brauchten bisher nicht einen einzigen Notfall woanders hinschicken.“ Ein wichtiges Signal für die Menschen in Vorpommern-Rügen.

Hinter diesen Notfällen stehen Krankheitsbilder wie Blutvergiftungen (Sepsis – für Intensivmediziner der große Killer), Herzinfarkte, Schlaganfälle, Herz-Kreislauf-Stillstand, Lungenentzündungen ohne Corona-Hintergrund, onkologische Notfälle, Magenblutungen... „Wir behandeln ein breites Spektrum. Aber wir hatten jetzt noch keinen Grippekranken, und auch andere Infektionenskrankheiten gibt es weniger“, so Koscher, übrigens in München geboren und in der Pfalz aufgewachsen. Patienten ab 16 werden auf der ITS behandelt.

ITS-Arbeit ist Teamwork

Ein Notfall, der gerade behandelt wird, ist ein Mann, der in einen kleinen Teich eingebrochen ist und erst später gefunden wurde. Die näheren Umstände sind unbekannt. Fakt ist aber: Seine Körpertemperatur war auf 22 Grad gesunken...

Stationsleiter Eike Bartels betont: ITS-Arbeit ist Teamwork. Quelle: Ines Sommer

In einem anderen Zimmer wird bei einem Patienten durch Oberarzt Stefan Ziemer von der Gastroenterologie eine Magenspiegelung durchgeführt. Oberarzt Mike Föller von der Chirurgie, der den Mann zuvor operiert hatte, ist genauso mit dabei wie Schwester Heike, die die Geräte rüberreicht, und Mathias Koscher, der den Patienten überwacht. Intensivpfleger Rouven hat ebenfalls ein Auge auf den Mann.

„Das ist Teamwork. Wir arbeiten ganz eng mit den jeweiligen Fachbereichen zusammen“, unterstreicht Eike Bartels. Der 44-jährige Stationsleiter hat 2006 als Pfleger auf der ITS begonnen. „Wir, das sind etwa 100 Mitarbeiter vom Arzt über den Pfleger oder Physiotherapeuten bis hin zum Servicepersonal. Alles greift ineinander, sonst würde das nicht funktionieren“, betont der Stralsunder gegenüber der OZ.

Das Stralsunder Klinikum ist in Hinblick auf Infektionen bisher gut durch die Pandemie gekommen. Wie erklärt sich das Oberarzt Koscher, der seit 2013 auf der ITS arbeitet und mit seiner Frau und den zwei Kindern in der Hansestadt wohnt? „Sicher hatten wir auch etwas Glück. Aber unser Vorteil war, dass wir sehr früh einen Corona-Stab hatten, in dem alle wichtigen Medizinbereiche, aber auch Techniker und Servicekräfte intensiv zusammengearbeitet haben. Hinzu kam ein sehr gutes Hygienekonzept. Außerdem haben wir schnell und viel getestet.“

Stralsund kann im E-Fall Bettenzahl aufstocken

Was die Zukunft bringt, wisse keiner, Mathias Koscher: „Ich rechne damit, dass uns die Mutationen noch mindestens ein Vierteljahr beschäftigen.“ Die ITS sei auf weitere Krisenphasen vorbereitet. Eine Aufstockung der Corona-Behandlungsplätze ist in zwei Stufen auf 10 bzw. 18 Betten möglich, wäre dann aber mit dem Krankenhaus-Regelbetrieb, wie er jetzt läuft, nicht zu stemmen, betont der Oberarzt. Im schlimmsten Krisenfall könnte das Klinikum die Kapazitäten auf 57 Beatmungsplätze aufstocken. Mathias Koscher hofft, dass das nicht nötig wird.

Aber eins will er noch loswerden: „Uns ist klar, dass die Leute draußen den Lockdown und alles was dazugehört, nur für uns durchhalten. Dafür kann man allen nur danken und sie bitten, noch etwas auszuhalten.“

Von Ines Sommer