Stralsund

Was für ein Fund! Hartmut Tögel entdeckte auf eine Entfernung von knapp 400 Metern einen unglaublichen Bovist. Der 76-Jährige befand sich dabei nicht mal beim Pilzesammeln, sondern war auf der Jagd mit dem befreundeten Jäger Silvio Zapf.

Die Männer saßen auf einem Hochsitz und erspähten dabei in der Ferne am Feldrand die weiße XXL-Knolle, die wie eine Wattekugel aus dem Gras herausragte. „Mir war gleich klar, dass es sich um einen Riesenbovist“, sagt Tögel. „Aber während der Jagd konnte ich ihn nicht sammeln.“

Anzeige

Tögel, der seit Jahren nicht nur in seiner bayrischen Heimat Memmingen sondern auch in Vorpommern gern Pilze sammeln geht, merkte sich die Stelle. Auf dem Rückweg kamen die zwei Freunde am Pilz vorbei. „Es ist der Fund meines Lebens“, sagt Tögel und nahm die Knolle mit.

Weitere OZ+ Artikel

Riesenbovist ist für seine Größe sehr leicht

Zu Hause wurde der Bovist vermessen. 23 Zentimeter breit, 30 Zentimeter lang, rund 1,5 Kilo schwer. „Für seine Größe ist er sehr leicht“, findet Tögel. „Das liegt am Fruchtfleisch. Es ist wie Watte.“ Trotzdem schmeckt dieser Pilz vorzüglich – wenn man ihn richtig zubereitet.

Hartmut Tögel und Barbara Stender verarbeiten den Pilz zu Schnitzel. Quelle: privat

Wie man das macht, weiß Tögels Stralsunder Lebensgefährtin Barbara Stender. Seit sechs Jahren sind die zwei zusammen, pendeln regelmäßig 1000 Kilometer hin und her, zwischen dem bayrischen Memmingen und dem vorpommerschen Strelasund. Solange die beiden mobil sind, stört die Distanz die Verliebten nicht. Ist ihnen die Strecke zu weit, dann treffen sie sich einfach in Dessau, dort aus der Mitte Deutschlands kommen beide ursprünglich her. Was beide verbindet: „Das Pilzesammeln natürlich“, sagt Stender. Da kommt sie mit, beim Jagen oder Angeln eher nicht.

Tögel hatte zu DDR-Zeiten eine Pilzkarte

Schon zu DDR-Zeiten war der gebürtige Dessauer regelmäßig in den Pilzen unterwegs und hatte sogar eine „Pilzkarte“. Diese zeichnete Tögel als echten Pilzkenner in seiner Heimat aus. Der Maschinenbauingenieur konnte damit Gesammeltes an Gaststätten verkaufen. Heute bereitet er diese zusammen mit seiner Freundin nur noch für sich und für die Familie zu. Aus dem Riesenbovist zauberten sie Schnitzel, große Pilzscheiben, scharf angebraten mit Ei und natürlich paniert. „Wenn die Gewürze nicht stimmen, wird er fad“, sagt Stender, deren Kühltruhe jetzt voll ist. Denn der erste Pilz war bereits sehr groß – und in der Nähe befand sich noch ein weiterer Bovist.

Riesige Steinpilze aus dem Jahr 2019. Quelle: privat

Es ist nicht der erste spektakuläre Fund von Tögel. Bereits im vergangenen Herbst hatte er in einem Waldstück bei Kummerow einen riesigen Steinpilz gefunden. „Er hatte einen 20-Zentimeter-Hut und war 30 Zentimeter hoch“, sagt Tögel. Damit war der Steinpilz etwas kleiner als der aktuelle Fund. „Der Bovist ist der größte Pilz, den ich je gefunden habe“, sagt Tögel. Bemerkenswert: Der Steinpilz war mit 1,8 Kilo jedoch schwerer.

Der Riesenbovist zählt zu den Pilzarten, die kaum verwechselt werden können. Denn sie erreichen eine außergewöhnliche Größe. Der Wiesenpilz stammt aus der Familie der Champignons und wächst zumeist zwischen Juni bis Oktober auf eher fetten Böden. Im jungen Zustand, wenn die Fruchtkörper noch klein sind, können die Pilze jedoch verwechselt werden, zum Beispiel mit den giftigen Wulstlingen.

Vor dem Verzehr Pilzberater kontaktieren

Wer kein Pilzexperte ist, sollte daher vor dem Verzehr einen Pilzberater wie Frank Dommer kontaktieren. Die Beratung ist kostenlos – und kann durchaus auch Leben retten. Erst im letzten Jahr hatte ein Stralsunder Pärchen vermeintliche Champignons im eigenen Garten gefunden und anschließend gegessen. Erst danach stellte sich heraus, dass sie den hochgiftigen Knollenblätterpilz zu sich genommen hatten. Beide wurden per Hubschrauber ins Lebertransplantationszentrum nach Kiel geflogen und schrammten nur knapp am Tod vorbei.

Kontakt zu den Pilzberatern Wer sich mit Pilzen nicht auskennt, der sollte sich vor dem Verzehr unbedingt beraten lassen. Dafür gibt es in Mecklenburg-Vorpommern die Pilzberater. MV ist auch das einzige Bundesland, in dem die Pilzberatung als Landesaufgabe im Rahmen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes definiert ist. In Stralsund und der näheren Umgebung gibt es vier ehrenamtliche Pilzberater. Die Beratungen sind kostenlos und ganzjährig. Je nach Verfügbarkeit sind sie unter folgenden Telefonnummern zu erreichen: Dr. Ingeborg Schmidt 0 38 31/39 34 65, Hannelore Wegner 01 70/8 63 82 79, Bodo Teichmann 01 74/7 53 18 46 und Frank Dommer 01 57/39 08 33 01. Weiterhin gibt es Beratung in Tribsees Kleinschmiede 2 bei Gerda Saft unter 03 83 20/8 02 88.

Ab Juni zeigen sich – wenn auch nur spärlich – einige Pilze. Der Maipilz zum Beispiel hat laut Frank Dommer zum Anfang des Sommers noch seine Zeit. „Vereinzelt kommen Butterpilze hervor, Schwefelporlinge wachsen an den Bäumen“, sagt Frank Dommer. Danach könnte man nach Hexenröhrlingen und Champignons gucken. Ein wichtiger Tipp, damit man diese nicht mit giftigen Pilzen verwechselt: „ Champignons haben nie weiße Lamellen“, sagt Frank Dommer. „Was viele Leute nicht wissen, bei den Champignons gibt es auch giftige Arten.“

Von Kay Steinke