Foto-Schau - Jahresrückblick in Bildern: So bleibt uns das Jahr 2020 in Stralsund in Erinnerung

Ob Velo-Designer Didi mit Bike vor dem Rathaus, Sonnenuntergang mit Kirchensilhouette oder Bauarbeiten auf den Dächern der Stadt: Der Stralsunder Fotograf Stefan Sauer hat seine besten Fotos der letzten zwölf Monate für die OZ-Leser zusammengestellt.