Stralsund

„Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen.“ Die Wahrheit dieses geflügelten Wortes zeigt sich in Zeiten von Corona besonders deutlich. Vor allem Veranstalter leiden unter der Situation, weil kaum planbar ist, was wie und in welchem Umfang machbar ist.

Zumindest in puncto Jugendweihe herrscht nun aber Klarheit: „Allen Eltern, die ihre Kinder für das nächste Jahr anmelden möchten, kann die Befürchtung genommen werden, dass die Jugendweihe und die dazugehörige offene Jugendarbeit nicht stattfinden wird“, verbreitet Jörg Ahlgrimm Zuversicht: „Die Jugendweihen 2021 finden statt“, ist sich der Geschäftsführer des Vereins Jugendweihe Mecklenburg-Vorpommern mit Sitz in Schwerin sicher – sofern es keinen Lockdown gibt.

Anzeige

Stralsunder Termine Die Termine für die Feierstunden im kommenden Jahr in Stralsund stehen bereits fest. Am Sonnabend, 29. Mai 2021, wird die erste Veranstaltung im Theater in der Hansestadt über die Bühne gehen. Ein zweiter Termin ist eine Woche später, am Sonnabend, 5. Juni 2021, an selber Stelle angesetzt. Die genauen Uhrzeiten werden noch bekannt gegeben. Wer im kommenden Jahr an der Jugendweihe teilnehmen möchte, kann sich schon jetzt anmelden. Bis 30. September gibt es Vorteile für Frühbucher. Eine Broschüre zu den Angeboten der offenen Jugendarbeit und zu Reisen ist im Regionalbüro des Vereins in der Frankenstraße 61 erhältlich. Mehr Infos auf www.jugendweihemv.de, Kontakt: 038 31 / 27 84 83 oder stralsund@jugendweihemv.de.

Verein organisiert 129 Jugendweihen im Land

Zudem sei derzeit noch nicht absehbar, in welchem Umfang die Feierlichkeiten mit Auflagen zu versehen sind. Geplant ist zumindest, dass die Saison im kommenden Jahr wieder regulär mit Feiern zwischen April und Juni ablaufen soll. „In diesem Jahr musste sie verspätet beginnen“, sagt Anke Meißner, die seit einem Jahr die Stralsunder Geschäftsstelle des Vereins leitet. Im Frühjahr, als die Zahl der Corona-Infizierten stieg und stieg, war an Feierstunden nicht zu denken. Sie wurden im Land nun im beginnenden Herbst nachgeholt.

Weitere OZ+ Artikel

In Klassenverbänden durften die Jugendlichen nebeneinander sitzen. Quelle: Christian Felder

129 Veranstaltungen hat der Verein in MV organisiert. „Wir begehen sie würdevoll, so dass sie sicherlich den Jugendweiheteilnehmern, Eltern und Gästen als feierlicher Schritt ins Erwachsenenleben in Erinnerung bleiben“, meint die Stralsunder Jugendberaterin. Allerdings sei es aus Sicherheitsgründen notwendig, dass die geplante Gästezahl im Schnitt um zwei Drittel reduziert wird. „Das macht sich dabei nach unseren Erfahrungen bisher nur gering bemerkbar, da der Ablauf in vollem Umfang gleich bleibt.“

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Hygienekonzept für Feierstunden

Und wie sieht eine Jugendweihefeier in Corona-Zeiten aus? Meißner, die vom Ehrenamtler Gerd Troellsch unterstützt wurde, berichtet von zwei Feierstunden, die Ende August für 52 Teilnehmer des Vereins Jugendweihe MV im Großen Haus des Theaters Stralsund stattfanden – in „gewohnt ehrwürdigem und angemessenen Rahmen“, wie sie sagt.

Das Gesundheitsamt habe das Hygienekonzept genehmigt. Es sah unter anderem vor, dass sich nur Jugendliche, die auch in der Schule in eine Klasse gehen, gemeinsam zu Gruppenfotos aufstellen oder im Theater nebeneinander sitzen. Zwischen den Klassenverbänden blieb eine Reihe leer. Zur Aufteilung in zwei Veranstaltungen mit Einschränkung der Besucherzahl kam der Verzicht des direkten Überreichens der Urkunden und Blumen auf der Bühne hinzu.

Jugendweihe 2020: Gruppenfoto vor dem Theater Stralsund mit Kerstin Kassner (l.) und Anke Meißner (dahinter). Quelle: Christian Felder

„Ordentlich Schwung auf der Bühne“

Meißner blickt zufrieden zurück. „Es gab viele positive Rückmeldungen von den Eltern. Das war sozusagen meine Feuertaufe. Ich bin erst seit einem Jahr im Verein angestellt.“ Und abgesehen von den Corona-Einschränkungen waren es offenbar recht klassische Feierstunden: „Die jung gebliebene Band Les Bummms Boys aus Rostock sorgte für die musikalische Stimmung, die Sporttänzer Julian Mertens und Heidi Sellenthin vom Tanzsportclub Blau-Weiß Stralsund brachten mit einem Jive ordentlich Schwung auf die Bühne“, erzählt Meißner.

Zudem habe die Rügener Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner ( Die Linke) mit ihrer Festrede die jungen Leute ermutigt, ihr Leben aktiv zu gestalten. Die Jugendberaterin betont abschließend, dass der Verein politisch unabhängig und überparteilich ist.

Von Kai Lachmann