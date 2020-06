Stralsunder Jugendkunstschule reist in 40 Tagen um die Welt

Stralsund

„Büffel glotzen“ wie in Nordamerika ist schon ausgebucht. Fürs Eintauchen in die Geheimnisse der Tiefsee sind ebenfalls keine Plätze mehr frei. Und auch am Pokertisch, wie er in einem Saloon in Texas stehen könnte, hat die „Reiseagentur Thomas Kuck“ der Jugendkunstschule Vorpommern-Rügen schon alle Stühle besetzen können. Für viele weitere Angebote sind noch Kapazitäten vorhanden. Aber wer die Sommerferien zu einem Abenteuer machen will, sollte mit dem Buchen wohl nicht mehr lange warten.

Hat nicht gerade erst das Auswärtige Amt seine Reisewarnung für 160 Länder auf der Welt bestätigt? Ja. Doch davon lässt sich die kreative Truppe der Jugendkunstschule um Kursleiterin Sarah Kunze keine Steine in den Weg legen. „Die Freiheit, sich mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen, in diese einzutauchen, andere Rituale, andere Gerüche und vieles mehr kennenzulernen – das alles ist trotzdem möglich“, sagt sie.

Ebbe in der Reisekasse? Kein Problem

Aufgrund der Coronabestimmungen und allgemeiner Unsicherheiten fällt für viele Schüler aus dem Landkreis eine herkömmliche Reise in diesen Sommerferien aus. In so manchem Haushalt ist aufgrund von Kurzarbeit oder Jobverlust Ebbe in der Reisekasse. Die Kunstschule will mit viel Fantasie und Lust, sich darauf einzulassen, den Kindern und Jugendlichen dennoch neue Welten eröffnen.

Zehn Euro pro Tag Die Angebote finden vom 22. Juni bis 1. August von Montag bis Freitag zwischen 11 und 16 Uhr statt. Die Teilnahme ist pro Gruppe auf zehn Kinder (zwischen sieben und 18 Jahren) beschränkt. Der Pauschalpreis pro Tag und handgekochtem Mittagessen beträgt zehn Euro. Reisen können direkt über die Seite www.jugendkunst.de/reisen oder in der Spielkartenfabrik vor Ort gebucht werden. Tickets sind auch bei Tui in Stralsund sowie in der Tourismuszentrale erhältlich.

Zwar werden die Teilnehmer der einzelnen Tagesangebote mit „Pässen, Flugtickets und speziellen Instrumenten, die Fern-, Ecken- und Kurvenblicke ermöglichen“ ausgestattet, wie Kunze formuliert. Allerdings besteigen sie keine Flugzeuge und jetten stundenlang um den Erdball. Die „Reiseagentur“ ist darauf spezialisiert, die Expeditionen auf künstlerischen Wegen anzutreten – durch Inspiration.

Strandbad wird zur Sahara

„Wenn wir in die Sahara fliegen, dann fahren wir hier ins Strandbad. Wenn wir die Elfen in Island aufsuchen, dann fahren wir hier in den Wald mit dem Fahrrad. Wenn wir Büffel glotzen, dann machen wir einen Ausflug nach Rügen“, klärt Kunze auf. Die meisten Angebote finden aber in den Räumen der Jugendkunstschule in Stralsund statt. „Pro Reise haben wir die Teilnehmerzahl auf zehn begrenzt, um die Sicherheitsabstände einhalten zu können.“

Sarah Kunze und ihre Mitstreiter haben sich ein kreatives Reiseprogramm für die Sommerferien ausgedacht. Quelle: Christian Rödel

Auf dem Programm stehen dort unter anderem japanischer Holzschnitt, marokkanische Messer schmieden und Teppiche knüpfen, Cocktails aus der Karibik, Unterwasserexpeditionen nach Atlantis, Pokern wie in Las Vegas, Schablonendruck nordamerikanischer Indianerstämme und vieles mehr. „Wir erschaffen ein Raumschiff und reisen in unseren Raumanzügen zum Mittelpunkt des Mondes“, wird beispielsweise ein interplanetarischer Trip angepriesen. „Es werden eigene Kraterkulissen und Landschaften entstehen. Auf unserer Expedition werden wir filmisch unsere Fundstücke und Entdeckungen dokumentieren.“

Tickets gibt’s tatsächlich auch im Reisebüro

Die Mitstreiter der Jugendkunstschule, genauer gesagt die Reiseleiter, bringen dafür alle etwas mit, lassen eigene Erfahrungen einfließen – sowohl was die künstlerischen Techniken, wie etwa das Filmen, angeht, als auch in Bezug auf die Kenntnisse anderer Kulturen. Kunze selbst hat längere Zeit in Marokko gearbeitet und steht in Kontakt mit einer Japanerin.

Um das Reiseprogramm noch realer wirken zu lassen, können Tickets – sie kosten zehn Euro pro Person und Tag und beinhalten ein selbstgekochtes Mittagessen – nicht nur übers Internet gebucht werden. „Auch bei Tui und in der Tourismuszentrale gibt es sie“, sagt Kunze. Zudem ist das Reisezentrum im Stralsunder Bahnhof als Verkaufsstelle angefragt. Und natürlich dürfen auch Last-Minute-Tickets nicht fehlen und sind in Planung.

„Wer Lust hat, als Experte auf einer Reise mitzufahren und uns mit kulturellen Geheimnissen zu versorgen, kann sich gerne bei uns melden“, lädt Sarah Kunze Interessierte ein. Auch am 31. Juli stehen die Türen offen: Dann wird das Reiseprogramm mit einer Expo abgeschlossen.

Von Kai Lachmann