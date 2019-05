Die kleinen Stadtreporter der Kindertagesstätte waren über 70-mal mit der Kamera in Franzburg (Vorpommern-Rügen) unterwegs, um die Stadt an den Hellbergen so zu zeigen, wie sie sie sehen. Dabei entstand ein Buch, das jetzt in Stralsund gedruckt wird. Buchpremiere ist am 15. Juni.