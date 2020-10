Stralsund

Nach ihrem Lehrerstudium an der Berliner Humboldt-Universität zog es die gebürtige Stralsunderin Sieglinde Löhrmann-Ventz wieder zurück in ihre heimatliche Hansestadt. Die inzwischen 62-jährige Pädagogin hat nach unterschiedlichen beruflichen Stationen im Jahre 2017 die Leitung des Jugendtreffs im Stadtteilzentrums in Knieper West III übernommen.

Als Hausleiterin hat die ehemalige Lehrerin wieder wie früher in ihrer täglichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Als Mutter zweier Töchter ist Sieglinde Löhrmann-Ventz mittlerweile auch stolze Oma von drei Enkelkindern.

Von Christian Rödel