Stralsunder Kabarett zeigt zickiges Klassentreffen zum Jubiläum

Stralsund

Wer schon einmal bei einem Klassentreffen war, weiß, was das für Abende werden können: Die Freund- und Feindschaften von damals sind auf einmal wieder präsent – wer sich früher angezickt hat, baut Jahrzehnte später keine Freundschaft auf. Natürlich wird in alten Zeiten geschwelgt, was zwangsläufig zu Fragen führt, wie: Bin ich die Person geworden, die ich werden wollte? Und wie haben sich die anderen so verändert?

In diesem Spannungsfeld bewegt sich das mit „Alles bleibt anders – ein Schuljubiläum“ betitelte zehnte Stück der Stralsunder Kabarettgruppe „Ja Schatz“. Am Freitagabend feierte es im ausverkauften STiC-er Theater Premiere. Ein vergnüglicher Abend, der neben vielen kleinen Gehässigkeiten und Mitklatsch-Musik mit Texten übers Ältergewordensein auch Nachdenkliches bot.

„Ich wünschte, ich wär sein Computer / den fasst er jeden Tag an“

„Welch Glück, dass die alte Schulband ihr Revival feiert und dem ganzen Cliquen-Zicken-Wahnsinn die entsprechende Würze gibt“, heißt es in der Ankündigung. Doch das ist untertrieben. Denn das Stück besteht im Wesentlichen aus den Liedern, die die Damen und Herren von „Ja Schatz“ abwechselnd singen. Bei der Premiere saß zwar noch nicht jede Passage, aber das machte die Nummern nicht weniger unterhaltsam. Dafür sorgten Zeilen wie: „Ich wünschte, ich wär sein Computer / den fasst er jeden Tag an“ oder die Anleitung für eine funktionierende Beziehung: „Ihr müsst einfach nur so sein... wie ihr gar nicht seid“.

Zum Auftakt ließ Klaus ( Klaus Falk – alle Darsteller trugen ihren echten Vornamen) mit einem bestens passenden Coverstück der Band Die Feisten die Zuhörer teilhaben an einer Geschichte eines Junggesellenabschieds von über 50-Jährigen: „Jeder hat irgendein Aua / eine Wanderdüne oder eine Parkbank hat mehr Power“. Die fiktive Herren-Truppe entdeckte dann für sich Cannabis, das einer von ihnen auf Rezept erhält. „Im Rahmen unserer Möglichkeiten ist es dann eskaliert.“

Irene rechnet noch immer in Mark um

Durch das Wiedersehen trugen fünf Damen, die ehemalige Schülerinnen und Lehrerinnen spielten. Sie machten es sich an der Bar gemütlich und bedachten sich zwischen den Liedern gegenseitig immer wieder mit abschätzigen bis zotigen Kommentaren. Ein „Noch ein Hefe? Das scheint ja bei dir in der Mitte ganz gut aufzugehen ...“ wurde gekontert mit: „Ich habe dich auch nur an deinen doofen Klamotten wiedererkannt.“ Und über einen ehemaligen Klassenkameraden hieß es, dass bei ihm „zwei Bauteile“ vertauscht wurden – der Darm und das Gehirn, was dazu führte, dass er „scheiße denken, aber klug scheißen“ könne.

So litt Steffi ( Steffi Mengel-Daus) noch immer am gebrochenen Herzen, das sie einem gewissen Mark verdankten. Dieser hatte es doch vorgezogen, sich auf eine Liebelei mit der früheren Direktorin Irene (Irene Höhn) einzulassen – „Der konnte bei mir intensiv lernen. Hat mich zwar meinen Job gekostet, aber mein Leben bereichert.“ Später war Irene mit einem Jens liiert. Sie sang, dass dieser zwar auch ganz okay sei, „aber ich rechne immer noch in Mark um“.

Liebe, Leidenschaft, Kindererziehung

Liebe und (nachlassende) Leidenschaft bestimmten die Themensetzung. Das wurde durchgehend witzig behandelt: „Schwäne sind sich ein Leben lang treu.“ „Genau – und deshalb haben sie auch so’n Hals!“ Dennoch blieb Platz für etwas Gesellschaftskritik in einem bewegenden Lied von Antje ( Antje Hartung), die stolz darauf war, trotz Dauerkonsums im Alltag („das Beste aus Cerealien und noch’n Carport“) drei Kinder zur Selbstbestimmtheit zu erziehen.

Beim Publikum kam das an. „Sehr kurzweilig“, befand zum Beispiel Liane Knop, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal etwas von „Ja Schatz“ gesehen hatte und Fan wurde. Ann Muswiek gefiel vor allem das Lied über den Junggesellenabschied.

Ein überzeichnetes Klassentreffen als Jubiläumsstück erschien sehr passend, sagte Regisseur Jürgen Glawe. So eine Zusammenkunft biete Anlass, zurückzublicken – ebenso wie der erste runde Geburtstag der Theater-Gruppe, die sich seit 2009 jedes Jahr ein neues Stück erarbeitet. „So etwas, was wir machen, wird man in Stralsund kein zweites Mal finden“, sagte er selbstbewusst.

Weitere Vorstellungen Die Kabarettgruppe „Ja Schatz“ führt „Alles bleibt anders“ auf am 13. und 14. Dezember, am 10., 11. und 31. Januar, am 1., 28., und 29. Februar sowie am 13., 20., 21. und letztmalig am 27. März 2020. Alle Vorstellungen finden im STiC-er Theater, Frankenstraße 57, statt. Beginn ist stets um 20 Uhr. Karten kosten 16 Euro pro Person und können bestellt werden per E-Mail an karten@stic-er.de oder per Telefon: 03831 / 280 786. Mehr Infos: www.stic-er.de

Mehr zum Autor

Lesen Sie auch:

Premiere: „Ja Schatz — Zimmer frei!“ (2016)

Erfolgreiche Premiere für Weihnachtsmärchen des STiC-er Theaters

Darsteller des Stralsunder STiC-er-Theaters beeindrucken mit ihrem neuen Stück „Città del Vaticano“

Mehr Nachrichten aus Stralund

Von Kai Lachmann