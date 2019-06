Stralsund/Nordhorn

Die Meisterschaft ruft: Die Oldies des FC Pommern Stralsund (Tradition) haben sich mit dem Landesmeistertitel 2018 zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte für den Altherren-Supercup qualifiziert.

40 Mannschaften aus ganz Deutschland kämpfen in der inoffiziellen Deutschen Meisterschaft um die Krone im Oldie-Fußball. Spieler ab 32 zeigen, dass sie längst noch nicht zum alten Eisen gehören. Auf dem Rasen dabei sind Bayern München und Hertha BSC, der mit dem früheren Bundesligaspieler Sejad Salihovic anreist. Auch Roy Präger, Jürgen Riesche, Uwe Möhrle und Maik Franz kicken in Nordhorn.

Die Stralsunder haben sich am Donnerstag auf die Reise nach Niedersachsen gemacht. Für die Pommernkicker ist es die dritte Deutsche Meisterschaft. 2014 hatte man in Großaspach von 34 Mannschaften den 13. Platz mit sechs Punkten erkämpft.

Ein Jahr später ging es zum VfL Oyte. Dort waren 60 Teams ins Turnier gestartet, die Elf von Trainer Norbert Peters buchten zehn Punkte auf ihr Konto und konnten sich am Ende über Platz 15 freuen, und zwar vor dem FC Bayern, der nur 25. wurde.

Viele Fans hatten schon gefordert: Holt euch das Triple! Denn Kreismeisterkrone und Pokalsieg haben die Weiß-Blauen in der aktuellen Saison schon in der Tasche. Und natürlich drücken alle ganz fest die Daumen, aber ein Titelgewinn dürfte schwierig werden. Und dennoch werden die Fußballer um Reinert, Orend, Sauck, Richter, Kruse, Hinz und Co. alles geben.

In der Vorrunde gibt es Freitag gegen Söllingen und Troisdorf sowie Samstag gegen Helmstedt und Lübeck die Gelegenheit, Stralsund auch mal wieder als Fußballstadt zu präsentieren.

Die OZ berichtet live aus Nordhorn, Fakten und Hintergründe auch unter www.ostsee-zeitung.de. Ines Sommer

Der FC Pommern spielt in der Gruppe C: mit Helmstedter SV, Spvgg Söllingen, SF Troisdorf 05 und VfB Lübeck.

Ines Sommer