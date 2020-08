Stralsunder Kinder freuten sich vor dem Schulstart über drei farbenfrohe Ferientage

Stralsund

In den letzten Ferientagen waren die „Wikinger“ los in Grünhufe. Nein, es fanden keine Kämpfe statt. Vielmehr standen Zusammenarbeit und Integration im Mittelpunkt. Denn es galt, einen Fußgängerdurchgang in den Plattenbauten an der Jakob-Kaiser-Straße mit einem bunten Wikingerschiff zu bemalen. Die Wohnungsgenossenschaft „Aufbau“ (WGA) hatte nach den Fußgängerpassagen am Teichhof und im Kranichgrund zum dritten Mal zu solch einer Malaktion aufgerufen.

Täglich malten 15 Kinder mit

Ines Piehl, Leiterin Wohnungswirtschaft der WGA, freute sich über den Zuspruch. „Während der drei Tage der Malaktion kamen täglich etwa 15 Kinder aus dem Stadtteil, um sich als kleine Künstler zu betätigen.“ Benjamin Kohlstedt, der als Streetworker für die Luther-, Auferstehungsgemeinde der evangelischen Kirche unter anderem in Grünhufe im Einsatz ist, unterstützte die Arbeit mit den Kindern. „Im Fokus stand bei dieser Form der Feriengestaltung auch, wie können unterschiedliche Gruppen dabei zusammenarbeiten“, sagte der Sozialarbeiter.

Das Kunstwerk wurde schon den Eltern gezeigt

Dass sie es können, zeigten deutsche und syrische Kinder, die unbekümmert Hand in Hand mit Pinsel und Farbe hantierten. Für den Streetworker ein gutes Beispiel, wie sich der Stadtteil aus Sicht der Lütten so mitgestalten lässt, dass sie sich mit ihrem Zuhause mehr verbunden fühlen. „Sie haben gemeinsam etwas geschaffen, dass sie schon stolz ihren Eltern gezeigt haben“, sagte Kohlstedt. Wie sehr sie solche Angebote brauchen, zeigte ihm Eifer, mit dem sie dabei zu Werke ginge. „Hier wird ihnen mehr Kreativität abgefordert, als das in der Schule der Fall ist“, so der Streetworker.

Künstlerin betreute die Malaktion

Diesem Einfallsreichtum behutsam eine Richtung zu geben, das war bei diesem Projekt der Part von Grit Piolka. Die Künstlerin hatte die Idee zu dem Thema des Wandbildes und das Wikingerschiff schon mal grob vorgezeichnet, damit die kleinen Kreativen dann die Farbgestaltung übernehmen konnten „Das Malen mit den Kindern macht unheimlich viel Spaß“, sagte sie. „Wir sind in den drei Tagen zu einem tollen Team zusammengewachsen.“

Die Kunstwerke haben im Alltag Bestand

Inzwischen schon traditionell, unterstützt der Voigdehäger Malermeister Tino Maxin die Kunstaktion der Wohnungsgenossenschaft „Aufbau“. „Der Malerbetrieb sponserte nicht nur die Farben. Die Firma grundierte und versiegelte auch die Malflächen.

Die Kunstwerke haben im Alltag Bestand. „Die beiden, die bisher entstanden sind, wurden noch nicht verunstaltet“, sagt Ines Piehl. Für sie ein Zeichen, dass die die farbenfrohen Arbeiten von Jung und Alt unter den Anwohnern angenommen werden.

Von Jörg Mattern