Janine Kuc hat in ihren Kinderladen in der Stralsunder Altstadt viel Liebe gesteckt. „Ich wollte jedem ermöglichen, sein Kind nachhaltig und schön anzuziehen“, betont die zweifache Mutter. Trotz dieser tollen Idee muss sie wegen der harten Corona-Zeit ihren Laden nun aufgeben. Was deutlich wird: Der Abschied fällt ihr schwer.