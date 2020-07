Stralsunder Kinderschutzbund verlost Schulranzen

Stralsund

Na, liebe Abc-Schützen, wer von euch hat noch keine Schulmappe? Wir haben da etwas für euch. Denn gern geben wir eine Idee des Kinderschutzbundes in Stralsund weiter. „Wir möchten gern einen Ranzen verlosen“, sagt Vorsitzende Olga Fot.

Sie erklärt: „Wir haben von ,Franks Copy-Shop' aus der Kedingshäger Straße Schulmappen geschenkt bekommen. Einige geben wir an bedürftige Familien weiter. Aber einen Ranzen für einen Erstklässler würden wir gern verlosen“, sagte die junge Frau, die auch für die Linken im Stadtparlament sitzt.

Wer eine Mappe möchte, muss bei Malwettbewerb mitmachen

Wer so eine Mappe gern haben möchte, muss sich an einem Mini-Malwettbewerb beteiligen. Gefragt sind Bilder oder Basteleien, mit denen der Abc-Schütze ausdrückt, wie er sich das Leben in der Schule oder den ersten Schultag vorstellt. „Wir verlosen dann aus den Arbeiten den Gewinner“, sagt Olga Fot.

Abgeben könnt ihr, liebe Kinder, die Zeichnungen in Franks Copy-Shop oder beim Kinderschutzbund in der Fallada-Straße 1 (gern auch in den Briefkasten stecken). Wir drücken ganz doll die Daumen!

Von Ines Sommer