Stralsund

Gewalt im Elternhaus, Ärger in der Schule, sexueller Missbrauch oder etwas ganz anderes: Wenn das Telefon klingelt, weiß Olga Fot nie, was sie erwartet. Klar ist nur: Egal, wann jemand anruft – sie nimmt ab und hört zu. Auch nachts um 3 Uhr.

„Die Zahl der Anrufe hat in der Corona-Zeit deutlich zugenommen. Früher war es einer im Monat, im Lockdown dann einer pro Woche“, sagt die Leiterin des Stralsunder Kinderschutzbundes. Nicht nur Kinder riefen an, um über Probleme zu sprechen. Auch Eltern und Großeltern würden sich melden und sich in Konflikten beraten lassen.

15-Jährige ist schwanger und muss es ihren Eltern sagen

Doch bevor Olga Fot Wege aufzeigt, wie die Situation verbessert oder gelöst werden könnte und wer dazu mit ins Boot geholt werden müsste, ist es ihre Aufgabe, ein offenes Ohr zu haben, Verständnis zu zeigen und zu ermutigen. „Manchmal trauen sich die Anrufer anfangs nicht, gewisse Dinge auszusprechen. Oder sie haben Angst, dass wir gleich das Jugendamt oder die Polizei verständigen.“

Kontakt Der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) macht sich eigener Darstellung auf dksb.de nach für die Kinderrechte im Land stark und setzt sich dafür ein, „dass Kinder in sozialer Sicherheit aufwachsen, vor Gewalt geschützt sind und einen kompetenten Umgang mit den Medien lernen“. Die „geistige, seelische, soziale und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen“ solle gefördert werden. Der Kreisverband Stralsund sitzt in der Hans-Fallada-Straße 1. Der Eingang ist auf der Rückseite des Gebäudes. Terminvereinbarungen sind per Telefon 03831/22 98 787 oder 0176/32 77 9765 möglich. Weitere Kontaktmöglichkeiten: info@kinderschutz-stralsund.de, www.kinderschutzbund-stralsund.de. Der Verein finanziert sich über den Verleih einer Hüpfburg und einer Bubble-Ball-Arena sowie über Spenden. Wer ihn unterstützen möchte: Das Konto bei der Sparkasse Vorpommern hat die IBAN DE88 1505 0500 0100 1299 43.

Sie nennt das Beispiel einer 15-Jährigen, die schwanger ist und es nicht wagt, es ihren Eltern zu sagen. „Ich lasse sie all das aussprechen, was ihr auf dem Herzen liegt. Dann machen wir uns daran, eine einvernehmliche Lösung zu finden und die Sache mit der Familie zu klären.“

Erst danach würden die weiteren Schritte gegangen, also entweder das Jugendamt informiert, eine Hebamme kontaktiert und eine Betreuung abgesichert. Oder der Kontakt zu einer Beratungsstelle hergestellt, sollte das Mädchen das Kind nicht behalten wollen. In einem Fall, in dem die Situation mit den Eltern nicht geklärt werden konnte, sei die Lösung gewesen, das Kind aus der Familie herauszunehmen.

Ehrenamtliche Helfer gehören zur Risikogruppe

Der Kinderschutzbund macht sich zudem auf die Suche nach Unterstützung, etwa bei Suchtproblemen oder Cybermobbing – also wenn Kinder im Internet beleidigt oder bloßgestellt werden. Darüber hinaus gibt es Antworten in rechtlichen Fragen, beispielsweise wenn es Streitigkeiten mit Ämtern oder Fragen zu den Corona-Regeln gibt. „Viele Kinder wollten wissen, was gerade gilt und ob sie ihre Großeltern besuchen dürfen“, blickt Fot zurück.

Das Problem: Der generelle Bedarf ist gestiegen, doch gleichzeitig musste der Kinderschutzbund seine Angebote einschränken. „Wir haben vor der Pandemie ein neues Büro gemietet“, erzählt die Leiterin. Aber hier konnten wir lange Zeit keine Angebote machen, weil sich nicht so viele Leute treffen durften, und einige unserer ehrenamtlichen Helfer schon älter sind und zur Risikogruppe gehören.“

Garten bringt Menschen zusammen

Ein weiteres Problem: Verschiedene Aktionen, sogenannte niedrigschwellige Angebote, konnten nicht mehr stattfinden, etwa Basteln, Tannenbaumfest oder gemeinsames Gärtnern in Stralsunds kleiner Gartensparte, Heinrich-Heine-Ring 94. Das soll nun wieder anlaufen.

Was hat Gärtnern mit Kinderschutz zu tun? „Man lernt sich dabei kennen und baut Vertrauen zueinander auf“, sagt Yvonne Schroth, die seit 2019 dabei ist. Zum Garten kämen Leute aus unterschiedlichen Milieus, die sich sonst vielleicht nicht begegnet wären. „Man kommt ins Gespräch – vielleicht auch über Sachen, über die man sonst nicht geredet hätte.“

„Niemandem ist geholfen, wenn wir auch in Tränen ausbrechen“

Yvonne Schroth ist wie Olga Fot ausgebildete Pädagogin. Das ist eine Bedingung, die erfüllt sein muss, um mit den Anrufern Gespräche führen zu dürfen. „Man braucht einen kühlen Kopf und darf es nicht so sehr an sich heranlassen“, führt die Leiterin aus. Das sei nicht immer leicht. Aber: „Niemandem ist damit geholfen, wenn wir auch in Tränen ausbrechen.“ Darüber hinaus freut sich der Kinderschutzbund über weitere ehrenamtliche Helfer, gerne auch Personen mit einschlägiger Erfahrung, etwa ehemalige Mitarbeiter des Jugendamtes, Rechtsanwälte oder Kinderärzte.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Olga Fot ist seit sechs Jahren dabei. Vorher stand sie in Kontakt mit einem Mädchen, das zu Hause viel Gewalt erfahren hatte. Die beiden redeten viel miteinander. Dann klingelte in der Nacht ihr Telefon, aber sie schlief weiter. Am nächsten Tag war das Mädchen tot. Es hatte sich selbst umgebracht. „Das Mädchen hatte die Entscheidung schon getroffen und wollte sich verabschieden.“

Seitdem weiß Olga Fot, dass es wichtiger ist, zuzuhören, als zu schlafen. Deshalb engagiert sie sich beim Kinderschutzbund und hat immer ein offenes Ohr. Auch nachts um 3 Uhr.

Von Kai Lachmann