Ob brennende Stäbe jonglieren, Einrad fahrend Springseil springen oder über die ganze Bühne Polka tanzen: Was die jungen Artisten vom Kinder- und Jugendcircus Ostsee 'O' lini vom TSV 1860 Stralsund im Repertoire haben, demonstrierten sie eindrucksvoll auf der traditionellen Weihnachtsgala in der ausverkauften Jahnsportstätte.

Im diesjährigen Stück „Solemnia“ geht es um die Schwestern Lia und Lio, die kurz vor dem Weihnachtsfest einige Abenteuer erleben. Vom wimmelnden Markt durch den dunklen Wald müssen die beiden rechtzeitig nach Hause finden. Dabei treffen sie auf viele verschiedene Gestalten, sodass jede Begegnung ein neues Kunststück der Darsteller einleitet.

Zirkusgründerin Reim dachte sich Weihnachtsgeschichte aus

Ausgedacht hat sich die Geschichte Zirkusgründerin und Trainerin Manuela Reim selbst. Die fertige Choreografie entstehe aber immer erst während des Einstudierens in Zusammenarbeit mit weiteren Teammitgliedern und natürlich den Kindern und Jugendlichen. Aus Rücksicht auf die Jüngeren habe man das Stück auf eine Stunde limitiert. Einerseits kann man so zwar nicht alle Nummern zeigen, aber: „Das ist wiederum auch schön, denn so kann man jedes Jahr wechseln und hat immer andere Fächer drinnen“, meint Manuel Reim.

Jede Leistung wird auf der Bühne gewürdigt

Wesentliches Merkmal der Vorstellung sei, dass niemand explizit im Mittelpunkt stehe. „Jede Leistung erhält ihre Würdigung und das ist auch gut so – für mich sind alle die Lieblinge“, erklärt die Trainerin. Das kommt auch bei den Eltern gut an: „Es gibt keine Hauptrolle. Alle Kinder tragen ihren Teil dazu bei und niemand wird ausgeschlossen. Das ist schön“, befindet Claudia Hilbert. Ihre Tochter, die neunjährige Liana hatte wie die anderen Kinder viel Spaß bei der Vorstellung und fügt hinzu: „Am besten hat mir die Polka gefallen, wo alle zusammen getanzt haben.“

Eine andere Nummer, die besonders viel Vorsicht und Geschick erfordert, wird nur von den erfahrensten Artistinnen vorgeführt: „Mit Feuer trainieren wir schon seit ungefähr sechs Jahren“, berichtet die 15-jährige Nele Heuer. „Das ist immer ein großes Highlight bei uns in der Show. Da möchte man, dass alles perfekt läuft und hat dann auch mehr Herzklopfen.“

Türchen Nr. 19 Hört man das eigentlich bis ins Publikum? 👂🏽Selbst wenn - wen stört‘s?! 🙈 Mit jeder Gala wächst die Gruppe mehr und mehr zusammen und das sieht man nicht nur auf der Bühne - man hört es auch. Neben der ganzen Anstrengung und geforderten Disziplin muss eben auch Platz für Entspannung, Freude und gaaaanz viel Quatsch drin sein. 🥳🎪 #solemnia Gepostet von Kinder- und Jugendcircus Ostsee 'O' lini vom TSV 1860 Stralsund e.V. am Donnerstag, 19. Dezember 2019

Von der Aufführung insgesamt waren viele Besucher begeistert: „Ich finde das beeindruckend. Die Kinder werden von Show zu Show besser“, meint Cornelia Dahlke. Zufriedenheit herrschte auch im Trainerteam: „Wenn die Mädels und Jungs hierher kommen, auftreten und Spaß haben, dann ist es immer erfolgreich“, erklärt Manuela Reim.

41 Artisten, 30 Helfer

Besonders auffallend sei die positive Tendenz: „Die ersten Vorstellungen sind meistens etwas holprig, aber dann haben die Kinder sich eingefuchst und es läuft“, berichtet André Eichner, der sich selbst als „Mädchen für alles“ bezeichnet. Die 41 Artisten auf der Bühne werden nämlich unterstützt von ungefähr 30 Helfern aus Freunden und Verwandten vor, neben und hinter der Bühne. Scheinwerfer, Vorhang, Geräte und Kostüme - all das muss richtig koordiniert werden, um den Kindern und Jugendlichen einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen.

