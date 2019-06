Stralsund

Kannst du eigentlich auch Fußball spielen? Dürfen wir dir die Haare kämmen? „Wenn es um die Einstellung einer neuen Erzieherin oder eines Erziehers geht, dann sind den Kindern ganz andere Dinge wichtig als mir“, sagt Silke Hermann, Leiterin der Kita „Biene Maja“. Und genau deshalb lässt sie „ihre“ Mädchen und Jungen mitbestimmen. „Sie dürfen auch bei einem Einstellungsgespräch dabei sein“, erklärt die Stralsunderin, die die private Einrichtung vor 21 Jahren eröffnete.

Das Deutsche Kinderhilfswerk würdigt die „Biene Maja“ wegen ihres Engagements für Kinderrechte. Silke Herrmann und ihre Kollegen haben an dem Projekt „bestimmt bunt – Vielfalt und Mitbestimmung in der Kita“ teilgenommen. In dessen Rahmen wurden Mitarbeiter zu den Themen Kinderrechte, Inklusion und Partizipation geschult. Neben fachlicher Beratung und viel Material für die Praxis gab es auch eine dreitägige Weiterbildung, die direkt in der Kita stattgefunden hat. „Jedes Haus ist individuell und hat eigene Bedürfnisse“, sagt Stefanie Drescher vom Deutschen Kinderhilfswerk. „Deshalb ist uns der persönliche Kontakt zu den Einrichtungen und den Mitarbeitern wichtig“, erklärt sie weiter.

„Wir haben aus diesen Fortbildungen eine Menge mitgenommen und schon einiges in die Praxis umgesetzt“, sagt Silke Herrmann. Etwa bei den Führungen neuer Eltern durch die Kita – das wird jetzt von den Kindern selbst übernommen. Außerdem schauen die Kinder gemeinsam mit den Erziehern auf den Essenplan und dürfen mit auswählen, was es in den kommenden Wochen geben soll. Apropos essen. Zum großen Kinderfest am Dienstag, als der Geburtstag und die Würdigung gefeiert wurden, durften die Kleinen den Tag auch mit gestalten. Also wurde viel gespielt, leckerer Kuchen genascht, zur Musik getanzt – und vor allem hatten die kleinen „Bienen“ einen besonderen Wunsch, der ihnen auch erfüllt wurde: „Sie wollten so gern draußen Kartoffelsalat mit Würstchen essen“, sagt Silke Herrmann.

71 Mädchen und Jungen im Alter zwischen 0 und sieben Jahren besuchen im Moment die Einrichtung im Caspar-David-Friedrich-Weg. Und die meisten von ihnen sind ziemlich aufgeregt, wie es wohl nach dem Sommer auf dem 1400 Quadratmeter großen Gelände und in dem Haus aussehen wird, denn „Wir haben große Pläne“, verrät die Kita-Leiterin. Und auch in diese wurden die Kinder mit einbezogen. Im Sommer wird alles neu: Fußböden, elektrische Anlagen, Möbel in den Räumen und ein neuer Spielplatz auf dem Außengelände. 50 000 Euro sollen in die Renovierungs- und Sanierungsarbeiten fließen. „Es macht so viel Spaß, wenn die Kinder mitgestalten“, sagt Silke Herrmann. „Es ist cool, denn sie legen auf ganz andere Sachen wert.“

Dem deutschen Kinderhilfswerk geht es mit dem Projekt „bunt bestimmt – Vielfalt und Mitbestimmung in der Kita“ vor allem darum, „im Kita-Alltag ein Miteinander zu fördern, in dem Vielfalt wertgeschätzt wird und das alle Kinder aktiv mitgestalten können“, sagt Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks. „In einer Kita, in der die pädagogische Arbeit konsequent an den Rechten der Kinder orientiert ist, erleben diese, dass sie selbst wirksam sind, in ihrer Individualität wertgeschätzt werden und dass Diskriminierungen jeglicher Art keinesfalls in Ordnung sind.“

Miriam Weber