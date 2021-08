Stralsund

Das Schuljahr ist drei Wochen alt und erst in der vergangenen Woche fiel für die Schüler und Lehrer die Maskenpflicht in Schulgebäuden und auf den Schulhöfen. Nachdem bereits erste positiv getestete Schüler nach Hause und in Quarantäne geschickt wurden, traf es nun erstmals im neuen Schuljahr eine ganze Klasse. Betroffen ist eine zehnte Klasse der Integrierten Gesamtschule Grünthal.

Zu Beginn des Schuljahres wurde angekündigt, dass möglichst nur noch die positiv getesteten Schüler selbst und deren engsten Kontaktpersonen in Quarantäne sollen. Nun hat das Landesgesundheitsamt das Kontaktpersonenmanagement angepasst.

Seit dieser Woche gelten somit neue Regeln für Schüler und auch Kitakinder. Zwar soll weiterhin beim Auftreten eines positiv getesteten Kindes nicht automatisch die gesamte Klasse nach Hause geschickt werden, jedoch gilt nun statt einer Quarantäne eine 14-tägige Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und täglicher Testungen. Außerdem soll die betroffene Gruppe von anderen Schülern getrennt werden. Damit soll der Präsenzunterricht möglichst lange ermöglicht und Gruppenquarantänen vermieden werden.

Klassenquarantäne bei mehr als einem positiven Test

Wird jedoch mehr als ein Schüler positiv getestet oder es treten weitere Folgefälle auf, werden die Gesundheitsbehörden künftig für die gesamte Klasse Quarantäne anordnen. Diese Regelung gilt allerdings nur für Landkreise bis zu einer Risikostufe 3 (rot). Ab Stufe 4 (dunkelrot) wird bereits ab der ersten Positivtestung die gesamte Klasse nach Hause geschickt. Für betroffenen Kita-Gruppen gilt, dass negativ getestete Kinder auch nach Kontakt mit einem positiv Getesteten weiter die Einrichtung besuchen dürfen, wenn die Eltern geimpft oder genesen sind.

„Noch ist die Lage in den Schulen unseres Landkreises entspannt“, sagt Landkreissprecherin Sandra Lehmann. So habe eine von Quarantäne betroffene Klasse eines Gymnasiums in Bergen am Dienstag wieder die Schule besuchen dürfen. Eine Klasse in Grimmen darf ab Mittwoch wieder im Präsenzunterricht lernen. Für die Schüler der Stralsunder IGS gilt noch eine Quarantänepflicht bis zum 1. September.

Insgesamt sieht die Situation in den Schulen des Landkreises Vorpommern-Rügen damit noch sehr entspannt aus. Am schlimmsten betroffen waren zum Wochenbeginn die Einrichtungen in den Landkreisen Hansestadt Rostock, Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Greifswald.

Von Wenke Büssow-Krämer