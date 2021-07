Stralsund

Vorsichtig wischt Hannes Knauf mit seiner Hand ein paar Sandreste von dem Stein. Auf dem ist zu lesen: Hier wohnte Wolfgang „Israel“ Kotljarski. Jahrgang 1921. Flucht 1936. Tschechoslowakei. Verhaftet Oktober 1938. „Landesverrat“. Mehrere Arbeitslager. 1945 geflohen/überlebt.

Der noch golden glänzende Stein liegt nun in der Mühlenstraße 24. Wie all die anderen mittlerweile über 60 sogenannten Stolpersteine in der Hansestadt soll er an das Leben eines Menschen erinnern, der einst in Stralsund lebte. An das Leben eines Menschen jüdischen Glaubens oder mit jüdischen Wurzeln – oft verbunden durch das gleiche schreckliche Schicksal, dass so viele Millionen zur Zeit des Nationalsozialismus ereilte: Enteignung, Vertreibung und oft Ermordung.

Zeit darf keine Rolle spielen

„Das alles ist schon so lange her“, sagt Hannes Knauf, „über 70 Jahre. Doch genau deshalb darf man eben nicht vergessen, was damals passierte und muss immer wieder daran erinnern“, erklärt der 16-jährige mit Nachdruck. Denn dieser Stolperstein für Wolfgang Kotljarski hat zusätzlich eine besondere Geschichte: Die Patenschaft für ihn hat eine Schulklasse übernommen. Die 10G der Jona-Schule, die nach den Sommerferien dann als Elftklässler die Schulbank drücken werden.

Die Klasse 10G der Jona-Schule (nach den Ferien 11. Klasse) hat die Patenschaft für einen Stolperstein übernommen und war bei der Verlegung mit dabei. Quelle: Miriam Weber

„Wir haben uns im Unterricht mit dem Thema Nationalsozialismus befasst“, sagt Klassen- und Geschichtslehrerin Rike Schröder. „Dabei haben wir uns besonders mit dem jüdischen Leben in Stralsund und einigen Einzelschicksalen auseinandergesetzt“, erklärt sie weiter. „Uns war klar, dass Stralsund bei der Verfolgung der Menschen jüdischen Glaubens keine Ausnahme gebildet hat, leider“, sagt Lene Schmidt. „Allerdings war uns das Ausmaß nicht bewusst.“

Klasse übernimmt Patenschaft

„Auf einer Klassenfahrt hatten wir dann die Idee, dass wir unseren eigenen Beitrag gegen das Vergessen leisten wollen und haben uns entschieden, die Patenschaft für einen Stolperstein zu übernehmen“, erinnert sich Hannes Knauf. Rike Schröder stellte den Kontakt zu Jörg Zink, dem Initiator der Stolpersteinverlegungen in Stralsund, her. Und so kam die Klasse zu ihrem Stolperstein. „Das Geld dafür haben wir aus unserer Klassenkasse genommen.“

Verantwortung übernehmen

Für Rike Schröder sei es von Anfang an wichtig gewesen, den jungen Leuten zu erklären, dass sie keine Schuld an den Ereignissen zur Zeit des Nationalsozialismus tragen. „Aber wir alle haben eine Verantwortung, Demokratie und Frieden für unsere und die kommenden Generationen zu wahren.“ Und dazu gehöre, an das Geschehene zu erinnern und darüber zu reden. „Die Geschichten weiter zu tragen, denn es gibt nun einmal nicht mehr viele Zeitzeugen“, sagt Jakob Hübner.

Für Theresia Michael (17) hat die Erinnerungskultur durchaus einen aktuellen Bezug: „Rechtsextremismus, Antisemitismus, all das nimmt gerade wieder zu.“ Umso wichtiger sei es zu zeigen, wohin dieser Wahnsinn führen kann – und schon einmal führte.

Nachahmer gesucht

Für die baldigen Elftklässler jedenfalls war es ein gutes Gefühl, dass der Stolperstein für Wolfgang Kotljarski nun seinen Platz gefunden hat. „Es wäre toll, wenn dieses Beispiel Nachahmer findet“, rührt Rike Schröder die Werbetrommel für Stolperstein-Patenschaften und sagt abschließend, dass sie stolz auf ihre Klasse sei.

Von Miriam Weber