Stralsunder Klinikchef zu Corona-Sommer: „Die Urlauber können kommen, wir sind vorbereitet“

Stralsund

Der Start war äußerst schwierig. Mitten im harten Winterlockdown hat David Kayser die Geschäftsführung des Helios-Hanseklinikums übernommen. Doch der 32-Jährige ist nach Stralsund gekommen, um zu bleiben. Anders als seine Vorgänger. Der Ostberliner kehrt in seine gefühlte Heimat zurück, denn die Familie seiner Partnerin lebt in Stralsund und auf Rügen. Trotz des junges Alters bringt er viel Erfahrung aus vorherigen Jobs mit und sieht das Klinikum gut gerüstet für den Corona-Sommer 2021. Im Interview bezieht er zum ersten Mal Stellung, zum Einstieg in den neuen Job während der Pandemie, der komplizierten Wohnungssuche am Sund – und wie Stralsund, den Rügener Müttern perspektivisch mit innovativen Konzepten helfen könnte.

Wie sind Sie eigentlich hier am Sund gelandet, Herr Kayser?

Eigentlich per Zufall. Einer der früheren Geschäftsführer war mein Regionalgeschäftsführer. Er kehrte von Ameos zurück zu Helios und fragte mich danach, ob ich mir diese Herausforderung vorstellen könnte. Von meiner Expertise her passe ich sehr gut nach Stralsund, denn ich decke nicht nur den somatischen, sondern auch den psychiatrischen Bereich gut ab. Für mich passt diese Entwicklung auch aus privaten Gründen gut. Meine Partnerin hat Familie hier in Stralsund und auf Rügen. Es ist für uns also ein Schritt zurück nach Hause. Als gebürtiger Ostberliner habe ich selbst viel Zeit meiner Kindheit in Vorpommern verbracht. Scherzhaft sagt man ja auch, dass Rügen die Badewanne der Berliner ist.

Wo gehen Sie denn gern baden?

Immer noch zwischen Prora und Binz. Dort ist für mich der schönste Strand. Natürlich hat sich die Küste dort in den letzten Jahren verändert, zum Positiven.

Waren Sie dieses Jahr schon dort?

Ja, sogar schon einige Male nach der Arbeit. Die Sonne ging unter und wir hatten den Strand für uns allein. Wegen Corona. Binz selbst war wie eine Geisterstadt. So wird man es nie mehr erleben. Hoffentlich.

Wie sieht es bei Ihnen im Krankenhaus aus?

Das Haus ist sehr gut belegt. Corona spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Unsere Mitarbeiter leisten hier eine tolle Arbeit und unseren Patienten vertrauen uns auch während der Pandemie. Auch wenn wir momentan gut ausgelastet sind, sind wir gut auf die Urlaubssaison vorbereitet. Alle Mitarbeiter sind an Bord, wir haben keine größeren Covid-Ausfälle. Was das betrifft, sind wir hier in der Region gut durchgekommen. Weil die Inzidenzen im Kreis so niedrig waren, konnte der klinische Betrieb in vielen Bereichen aufrechterhalten werden.

Warum sind die Inzidenzen in Vorpommern-Rügen jetzt so niedrig?

Zum großen Teil schlagen die Impfungen jetzt durch. Dieser Schutz macht viel aus. Die aktuell so rasante Entwicklung hat uns im Krankenhaus aber auch überrascht. Obwohl man früh gelockert hat und auch die Maskenpflicht in der Innenstadt aufgehoben wurde.

Die Urlauber dürfen jetzt wieder ins Land. Eine richtige Entscheidung?

Es ist ein gutes Signal an alle. Wir kehren zur Normalität zurück. Während andere Kliniken in der Urlaubszeit in ein Sommerloch fallen, ist die Situation bei uns eine andere. Die Unfallchirurgie nimmt im Sommer zu, dafür nehmen planbare Eingriffe ab. Niemand legt sich in den Ferien freiwillig unters Messer. Dennoch müssen wir achtsam sein, denn die diesjährige Saison birgt auch ein Risiko. Aber selbst wenn es erneut zu Corona-Ausbrüchen kommt, können wir reagieren. Zwar haben wir momentan nur noch drei Corona-Patienten im Haus und daher den Isolationsbereich verkleinert, die Strukturen können wir aber umgehend wieder hochfahren. Wir gehen also besser in die Saison als 2020. Wir testen weiter, die Schutzmaßnahmen bleiben und die meisten Kollegen sind geimpft.

Wie hoch ist die Impfquote bei Helios?

Alle, die eine Impfung haben wollten, haben eine bekommen. In Zahlen sind wir jetzt bei über 80 Prozent an Erstimpfungen und 60 Prozent bei den Zweitimpfungen. Auch im Krankenhaus gibt es Menschen, die nicht geimpft werden wollen oder aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Aufklärung ist der Schlüssel.

Konnten Sie die Mitarbeiter trotz des langen Lockdowns schon Kennenlernen?

Ehrlich gesagt war das sehr schwierig. Ich bin mitten drin nach Stralsund gekommen. Kontakte waren kaum möglich. Anfangs konnte ich nur Chefärzte und Teamleiter kennenlernen. Aber wir nutzen die Gunst der Lockerungen, damit ich den Klinikalltag erlebe. Auf der Intensivstation habe ich schon hospitiert. Ich will überall reinschauen – und dies nach Möglichkeit regelmäßig, nicht nur am Anfang. Was ich aus dem Büro heraus lenke, müssen nachher auf Station andere „ausbaden“. Insofern ist es gut, wenn ich mich auskenne und weiß, wen ich in Entscheidungsprozesse einbeziehe.

Wie war denn nun die Übernahme während der Pandemie?

Mein Vorgänger Johannes Rasche hat mich gut vorbereitet. Der Austausch hat geholfen. Was mir gefehlt hat, war eine Mitarbeiterversammlung zum Einstieg. Wir haben uns mit einem Video beholfen, einer Grußbotschaft an alle.

Was konnten Sie bereits anschieben?

Wir haben vieles fortgesetzt, was im letzten Jahr angelaufen ist, aber auch Neues entwickelt. Die Tagesklinik für die Palliativmedizin geht in die finale Planung und schon diesen Sommer ans Netz. In der Psychiatrie bauen wir eine Tagesklinik für ganz junge Kinder im Alter von bis zu vier Jahren auf. Ebenso etablieren wir weitere klinische Schwerpunkte wie die Adipositasmedizin. Und die überregionale Stroke-Unit ist rezertifiziert. Für unser Haus ist das eine sehr gute Nachricht, auch um die Insel noch stärker mitversorgen zu können. Schon jetzt werden wir regelmäßig vom Rettungsdienst angefahren oder vom Hubschrauber angeflogen.

Akut ist auf der Insel momentan die verwaiste Geburtenstation. Wie sehen Sie hier den Versorgungsauftrag für das Hanseklinikum?

Auf Rügen fehlt es momentan an Hebammen. Das merken wir bei uns an den Geburtenzahlen. Seitdem die Station in Bergen abgemeldet wurde, gehen bei uns die Zahlen hoch. Viele der angehenden Mütter sind durch die Situation auf Rügen sehr verunsichert. Wir können aber jeder Schwangeren versichern, dass wir sie aufnehmen können und sie bei uns bedenkenlos entbinden kann. Wir haben die Kapazitäten, ein stabiles Hebammensystem und brauchen dafür auch keinen neuen Kreißsaal.

Gibt es Gedankenspiele, direkt auf der Insel auszuhelfen?

Ich stehe mit der dortigen Geschäftsführung in einem engen Austausch. Sie bemühen sich sehr, die Hebammen wieder ans Krankenhaus zu holen. Die Versorgung soll weiterhin auf der Insel angeboten werden. Von Sassnitz aus ist es auch ein weiter Weg bis nach Stralsund. Sollte die Geburtenstation dort wirklich nicht mehr ans Netz gehen, müsste man über neue, innovative Wege nachdenken. Eine Überlegung wären Unterkünfte für Mütter, die bei uns am Hanseklinikum entbinden. Sonst können wir als Konzern nicht direkt unterstützen. Wir arbeiten mit sehr engagierten Beleghebammen, streng genommen sind es aber nicht unsere Hebammen. Als Versorger in der Region können wir allen Müttern aber Sicherheit geben.

Aktuell werden also keine Rüganer mehr geboren, sondern nur noch Stralsunder?

Das stimmt wohl, ja. Dieser Aspekt macht die Angelegenheit zu einem hochemotionalen Thema. Für eine Rügener Familie ist es etwas ganz Besonderes, wenn auf der Geburtsurkunde Rügen steht. Für Stralsunder ist das Besondere der Name der Hansestadt.

Haben Sie selbst Kinder?

Noch nicht. Meine Partnerin und ich haben einen Hund. Einen kleinen Chihuahua-Jack-Russell-Mischling. Unsere Hundedame ist aber schon etwas älter. Ich selbst bin als Hundevater dazu gekommen. Für mich ist es aber total schön. Ich genieße es, wenn ich nach der Arbeit mit ihr eine Runde am Sund drehen kann.

Wohnen Sie am Wasser?

Ja, vorerst in einer Einliegerwohnung in einem Einfamilienhaus am Strelasund. Zum Glück haben wir keinen akuten Druck, etwas finden zu müssen und fühlen uns sehr wohl. Die Wohnungssuche gestaltet sich schwierig. Für unseren Hund hätten wir gern eine Wohnung oder ein kleines Haus mit Garten. Doch bisher haben wir noch nichts Passendes finden können. Der Wohnungsmarkt in Stralsund ist angespannt. Die Situation kenne ich von meinem Job an der Unimedizin Leipzig. Da war der Wohnungsmarkt jedoch noch überhitzer.

Die Trikots über ihrem Schreibtisch stammen offenbar auch noch aus dieser Zeit?

Das sind Handballtrikots. Handball habe ich selbst gespielt und mag ich seit meiner Leipziger Zeit sogar noch mehr als Fußball. In Leipzig war die Unimedizin Partner eines Handball-Erstligisten. Darüber war ich auch in den Verein eingebunden. Stralsund ist, was Handball und Volleyball betrifft, auch stark aufgestellt. Daher freue ich mich schon auf den Saisonstart.

Infos zum neuen Klinikchef und dem Hanseklinikum Der neue Klinikchef David Kayser (32) arbeitete zuvor bereits bei Helios und zwar in der Klinik Berlin-Buch, in der der Ostberliner auch geboren wurde. Kayser absolvierte bei Europas größtem privaten Klinikbetreiber ein duales Managementstudium und wechselte anschließend als Trainee zum Herzzentrum Dresden. Nach weiteren Stationen bei Sana und als Geschäftsführer des Medizinischen Versorgungszentrums am der Uniklinik Leipzig folgte 2018 der Wechsel zu Ameos. Bei den Ameos-Kliniken Haldensleben und Bernburg war Kayser nicht nur für 570 somatische, sondern auch 265 psychiatrische Betten verantwortlich. 2020 war für Helios Stralsund trotz Corona ein „wirtschaftlich stabiles Jahr“. Im Bereich Pflege und Intensivmedizin wurde zuletzt verstärkt eingestellt. Derzeit kommt Helios in Stralsund auf rund 1500 Mitarbeiter. Durch die Schließung des Kreißsaals auf Rügen verzeichnet Helios derzeit 30 Geburten mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch bei den Geburtenanmeldungen gibt es einen spürbaren Anstieg. Derzeit gibt es im Klinikum keine akut erkrankten Corona-Fälle, aber drei Long-Covid-Patienten, bei denen die Folgen der Erkrankung auf Intensivstation behandelt werden.

Von Kay Steinke