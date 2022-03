Stralsunder Klinikum schränkt Patientenbesuche ein

Stralsund

Die steigende 7-Tage-Inzidenz fordert weitere Einschnitte. Wie das Hanseklinikum mitteilt, werden ab Samstag, dem 19. März vorerst für die nächsten zwei Wochen nur noch Besuche auf der Kinderstation, der Entbindungsstation, der Onkologie und in begründeten Ausnahmefällen ausschließlich unter Einhaltung der 3G-Regelung und mit FFP2-Maske gestattet. „Als Reaktion auf die aktuellen Infektionszahlen und zum Schutz von Mitarbeitenden und Patienten erfolgt eine befristete Besuchseinschränkung, um ein weiteres Risiko der Infektionsübertragung zu minimieren“, erklärt der Geschäftsführer des Helios Hanseklinikum Stralsund, David Kayser, am Freitag.

Damit reagiert das Klinikum auf die aktuelle 7-Tage-Inzidenz in Vorpommern-Rügen von über 2.700. Derzeit werden über 60 Patientinnen und Patienten mit oder wegen einer Corona-Infektion im Hanseklinikum behandelt, mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fallen zeitweise wegen einer Corona-Infektion oder Quarantäne mit Kindern aus. Nach bisherigem Stand soll die Besuchseinschränkung mit dem 2. April wieder aufgehoben werden. Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass Kleidung und sonstige Dinge des täglichen Bedarfs für die Patienten im Krankenhaus am Sund am Infotresen im Haupteingang abgeben werden können.

Von wbk