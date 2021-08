Stralsund

Den einstigen Namen „Das besondere Konzert“ trägt die Musikreihe zwar nicht mehr, doch noch immer ist der Titel Programm. In diesem Jahr feiern die Kammerkonzerte Klinikumskirche ihr 25-jähriges Jubiläum.

Ein Vierteljahrhundert voller Musik, besonderer Konzerte und Gäste aus dem In- und Ausland. „Wir haben in den vergangenen Jahren 165 Konzerte organisiert, mit Interpretinnen und Interpreten aus 24 Ländern“, blickt Friederike Fechner zurück. Sie gehört zu denjenigen, die die Konzertreihe aus der Taufe gehoben und immer weiterentwickelt haben. „Die Reihe ist 1996 vom Förderverein Klinikumskirche zu Stralsund gegründet worden. Mittlerweile konnten auch durch die Mitgliedschaft im Veranstalterring des Deutschen Musikrats internationale Ensembles und Musikerinnen und Musiker an den Sund geholt werden“, sagt sie nicht ohne Stolz.

Künstler schätzen „Rundumversorgung“

Die Kammerkonzerte bereichern die Kulturlandschaft der Region und sind eine feste Größe bei Musikliebhabern. Viele Interpreten zieht es gern nach Stralsund. „Dass das alles so gut funktioniert, geht nur, weil wir es gemeinsam als Team auf die Beine stellen“, sagt Friederike Fechner und nennt Beate Braun, Christoph Rubens und Michael Neumann als wichtige Größen.

Ein Kleinod der Kulturlandschaft: So sieht die Klinikumskirche von außen aus. Quelle: Förderverein Klinikumskirche zu Stralsund

Doch es gebe noch viele weitere Unterstützer und Helfer, die dafür sorgen, dass jedes Konzert einzigartig wird. Denn die viel gelobte Akustik in der Kirche ist nur ein Punkt. „Die Künstler schätzen unsere Rundumversorgung sehr“, sagt Fechner mit einem Lachen.

Damit ist es aber noch längst nicht genug des Besonderen. „Zum einen nutzen viele Künstler unser Format, um neue Werke und neue Ensembles auszuprobieren, bevor sie damit auf die internationalen Bühnen gehen. Zum anderen laden wir immer wieder zu Konzerten mit Preisträgern und Stipendiaten des Deutschen Musikwettbewerbs ein. Diese stehen häufig gerade am Beginn ihrer Karrieren“, führt Fechner aus.

Hervorragende Akustik: In der Kirche des Krankenhaus West finden seit einem Vierteljahrhundert anspruchsvolle Konzerte statt. Quelle: Friederike Fechner

Gäste, die am Sund auftraten und später zu großer Berühmtheit gelangten, sind unter anderem das Signum Saxofonquartett, das Ensemble Amarcord oder das David-Orlowsky-Trio.

Achtmal Klassik, dreimal Jazz

Und wie geht es in diesem besonderen Jubiläumsjahr weiter? „Auf ein großes Jubiläumsfest werden wir in diesem Jahr verzichten“, sagt sie und verspricht, dass es nachgeholt werden soll. „Aber“, erzählt sie weiter, „wir haben in diesem Jahr so viele Konzerte wie noch nie.“

Sonst gibt es im Jahr sieben klassische und zwei Jazzkonzerte, in dieser Saison sind es jedoch acht klassische und drei Jazzkonzerte – ein vielversprechendes und vor allem vielseitiges Programm.

Luise Greger, eine pommersche Gans Die Kammeroper wird am 27. August um 20 Uhr in der Klinikumskirche aufgeführt. Der Verein Opernale widmet dieses Musiktheater der 1861 in Greifswald geborenen Komponistin, Pianistin und Sängerin Luise Greger. Die Künstlerische Leiterin der Opernale, Henriette Sehmsdorf, hat das Stück entwickelt und führt Regie. Die Kompositionen stammen aus der Feder von Luise Greger, für die Bühne arrangiert vom Greifswalder Komponisten und Pianisten Benjamin Saupe. Es singen Joana-Maria Rueffer – alte Luise (Sopran); Friederike Schnepf – junge Luise (Sopran); Lars Grünwoldt – Dr. Malcus, Sohn Helmuth, Pfarrer Theodor Weiß (Bariton); Benjamin Saupe – diverse Rollen und Klavier. Die Kostüme entwarf und fertigte Stefanie Gruber. Ende 1943wird die 82-jährige körperliche und seelisch kerngesunde, lediglich etwas altersdemente Komponistin von ihrem Seniorenwohnheim in Hofgeismar in die Landesheilanstalt Merxhausen (Hessen) überführt, dem ärztlichen Attest nach wegen zunehmender „seniler Seelenstörung“. Durch „gezielte Unterversorgung“, die das aktive Euthanasieprogramm der Nazis abgelöst hatte, wird Luise keine acht Wochen mehr leben. Sie stirbt am 15. Januar 1944. Das Aufnahmegespräch zwischen Arzt und Patientin sowie weitere Eintragungen in die Krankenakte bilden den Rahmen des Musiktheaterstücks, das eine innere Zeitreise Luise Gregers in Anbetracht des nahenden Todes ist.

„Wir freuen uns sehr darauf, dass wir am 27. August mit einer Kammeroper an den Start gehen“, schaut Friederike Fechner voraus. Dann steht „Luise Greger, eine pommersche Gans“ auf dem Programm.

Wu Wei, angeblich Chinas bester Mundorgelspieler

Das erste Jazzkonzert spielen Elastical Social Structures am 18. September. Der angeblich beste chinesische Mundorgelspieler der Welt, Wu Wei, konzertiert mit Mitgliedern der Akademie für Alte Musik Berlin hier als Ensemble Open Chamber (1. Oktober). Mit dem früheren Konzertmeister der Dresdner Staatskapelle, Kai Vogler, gibt es einen Violinenabend (5. November), danach sind die Brüder Wassily und Nicolai Gerassimez mit Jazz der 30er- bis 50er-Jahre für Cello und Klavier zu erleben (17. Dezember).

Matthias Kirschnereit präsentiert zu seinem 60. Geburtstag einen Klavierabend (20. Januar) und am 25. Februar ist die Altefährer Gambistin Katharina Holzey mit einem Lautenisten und Cembalo zu Gast. Bereits zum zweiten Mal werden die Streicher vom Eliot-Quartett (25. März) in der Klinikumskirche musizieren.

Das zweite Jazzkonzert mit dem Cristin-Claas-Trio (16. April) wird wie alle anderen Jazzkonzerte dieser Reihe von Sebastian Braun organisiert. Mit seinem Gelius-Trio ist der Konzertmeister der Münchner Philharmoniker Sreten Krstic zu Gast (20. Mai), bevor die Saison am 25. Juni von den WolfGANG Cellists geschlossen wird.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir freuen uns auf eine hoffentlich tolle, auf eine besondere Konzertsaison“, sagt Friederike Fechner und weist darauf hin, dass auf der Internetseite unter www.klinikumskirche.de nicht nur das ausführliche Programm zu finden ist, sondern auch die aktuellen Hygienebestimmungen, die für die Konzerte gelten.

Karten gibt es in der Stralsunder Touristinfo am Alten Markt und bei Juwelier Stabenow in der Badenstraße 1. Reservierungen werden unter 038 31 / 70 34 76 entgegengenommen. Die Kirche im Klinikum West ist mit der Buslinie 6 erreichbar, im Winter ist sie beheizt.

Von Miriam Weber