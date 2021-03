Stralsunder Krankenschwester feierte Weihnachten über Video-Chat

Straslund

Das neuartige Coronavirus hat den Arbeitsplatz von Annett Burmeister verändert. Die 38-Jährige arbeitet als Krankenschwester am Stralsunder Helios Hanseklinikum im Fachbereich Pneumologie. Hier betreut sie in Vollschutz Patienten mit Lungenerkrankungen.

„Darunter sind auch Menschen mit Covid-19“, sagt die Stralsunderin. Für diese seien sie und ihre Kollegen zeitweise der einzige Kontakt in die Außenwelt. Im Krankenhaus hätte Burmeister leichte und schwere Verläufe von Covid-19 miterlebt. „Wer beatmet werden muss, wird jedoch auf der Intensivstation behandelt“, sagt sie.

Burmeister wurde Ende 2020 geimpft

Die Krankenschwester wurde Ende 2020 gegen Corona geimpft. Die Zweitimpfung hat sie im Januar 2021 bekommen. Rückblickend sagt sie: „Ich hätte nicht gedacht, dass uns das Virus so schnell erreicht.“ Zwar hätte sie die Entwicklung in den Medien verfolgt, dennoch wurde die Gefahr für sie erst real, als erste Fälle aus Hamburg und Berlin gemeldet wurden. Angst hätte sie jedoch nie gehabt. „Vor dem Virus haben wir Respekt“, sagt sie. „Aber wird sind ein gut geschultes Team.“

Arbeit unter Vollschutz, Familienfeier über das Internet

Am Anfang der Pandemie arbeitete sie mit FFP2-Maske und Face Shield. Doch Helios Stralsund rüstete sie schnell mit einer eigenen Gebläsehaube von Dräger aus. Alle müssen sich an ein striktes Hygienekonzept halten. „Im Krankenhaus ist es sicherer als draußen“, sagt Burmeister. Da ihr Mann auch in einem medizinischen Beruf tätig ist, lebt ihre Familie seit einem Jahr äußerst vorsichtig. Kontakte haben sie minimiert, eingekauft wird einmal pro Woche. „Die Kontakte fehlen uns“, sagt Burmeister. „Social Media kann echte Treffen nicht ersetzen.“ Dennoch gelang ihnen ein besonderes Familienfest. An Weihnachten trafen sich zur Bescherung 16 Familienmitglieder aus mehreren Haushalten in einem großen Online-Video-Chat. „Wir haben gesungen, gefeiert und auch die Geschenke vor den Kameras ausgepackt“, sagt sie.

Auch Burmeister freut sich über die aktuellen Lockerungen. Dennoch mahnt sie: „Corona ist noch nicht vorbei.“ Die Solidarität, die das Corona-Jahr prägte, sollte die Gesellschaft nicht so schnell wieder vergessen.

Von Kay Steinke