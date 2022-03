Stralsund

Die Langzeitbaustelle auf dem Tribseer Damm reicht mittlerweile bis zur Kreuzung Rostocker Chaussee/Richtenberger Chaussee heran. Von dort aus ist der Weg in die Stadt versperrt. Obwohl es nur in eine Richtung geht, die Kreuzung sozusagen zur Kurve geworden ist, sind die Ampeln weiterhin in Betrieb. „Seit Wochen läuft die Lichtsignalanlage wirkungslos weiter“, schreibt OZ-Leser Henry Liebeskind. „Na ganz so wirkungslos doch nicht. Sie kostet die Stadt unnötig Energie und den Kraftfahrer Kraftstoff (in dieser Zeit) und Zeit. Es wurden auch schon viele Fahrer beobachtet, die aus Richtung Grimmen kommend bei Rot abbiegen.“

Wieso stellt die Stadt die Ampeln nicht ab? Es ist nicht so einfach, wie man es sich vorstellt, da Ampeln in der Regel zentral gesteuert und nicht wie eine Glühbirne an- und ausgeschaltet werden können. Unkomplizierter wäre es, die Signalanlagen abzuhängen. Doch auch davon nimmt die Stadt Abstand. Warum?

Ampel bleibt wegen Fußgängerschutz

Stadtsprecher Peter Koslik liefert die Erklärung: „Aus Fahrzeugführersicht sind die Einwände nachvollziehbar. Jedoch muss die Anlage aus Gründen des Fußgängerschutzes in Betrieb bleiben.“ Dass Kinder, Rollstuhlfahrer oder ältere Damen und Herren sicher über die Straße gehen können, „ist höher einzuordnen als das Interesse der Fahrzeugführer an einem permanent flüssigen Verkehrsablauf für Fahrzeuge“. Das sieht auch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr so, das den Fall geprüft und die Haltung der Hansestadt in der Sache bestätigt hat.

Blick auf den Tribseer Damm stadteinwärts: Hier ist seit Wochen kein Durchkommen mehr. Quelle: Kai Lachmann

Wo sollten die Fußgänger sonst über die Straße gehen?

Damit Fußgänger sicher über die Straße kommen, ist als Argument nicht zu vernachlässigen. Denn aufgrund der Sperrung des Tribseer Damms sind Richtenberger und Rostocker Chaussee zur Umleitungsstrecke geworden. Die Folge: mehr Verkehr. Autofahrer, die aus der Richtenberger nach links abbiegen, fahren über zwei Fußgängerüberwege. Wo sollten die Fußgänger auch sonst über die Straße? „In unmittelbarer Nähe keine weiteren gesicherten Querungsmöglichkeiten“, sagt Koslik.

Dennoch gibt es zwei gute Nachrichten für Autofahrer, wenn auch nur kleine: Weil die Ampeln verkehrsabhängig gesteuert werden, haben Linksabbieger aus der Richtenberger länger grün als vorher. Und: Die Stadt hat eine Umprogrammierung der Ampel beauftragt, um die Grünzeiten noch weiter zu erhöhen.

Von Kai Lachmann