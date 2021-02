Stralsunder Kriminalpolizei ermittelt wegen zweier Kellerbrände am selben Ort

Stralsund

Die Kriminalpolizei sucht offenbar einen Brandstifter, der in der Hermann-Burmeister-Straße schon zweimal gezündelt haben könnte. Zuletzt waren Polizei und Feuerwehr am Sonnabendabend kurz nach 20 Uhr in die Burmeisterstraße zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses gerufen worden.

Holztür stand in Flammen

In dem Keller stand es aus zunächst ungeklärter Ursache eine Holztür in Flammen. Das Feuer war glücklicherweise durch eine Mieterin des Hauses bemerkt worden. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr Stralsund schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. An der Tür entstand geringer Sachschaden.

Nach Polizeiangaben war es bereits am 13. Februar am selben Ort zu einem Brand gekommen. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der nächsten Polizeidienststelle oder über das Internet unter www.polizei.mvnet. de zu melden.

Von Jörg Mattern