Stralsund

Rote Bulldogen, ein Bugs Bunny mit Rolex und Louis-Vuitton-Muster: Steve Brose mag es außergewöhnlich und vor allem eins – bunt. Seine farbenfrohe Einstellung möchte der Stralsunder Künstler nun auch in der Hansestadt verbreiten. „Ich will die ganze Welt bunter machen“, verkündet er. „Mit Stralsund fange ich an.“

Als ersten Schritt eröffnet Steve Brose eine eigene Galerie im blauen Haus am Frankenwall. „Viele fanden das Gebäude nicht so schön“, berichtet der 41-Jährige. Tatsächlich sticht das vierstöckige Haus direkt an der Ecke zur Blauturmstraße deutlich zwischen den roten Backsteinen hervor. Die ungewöhnliche Farbe rührt allerdings daher, dass sich dort früher ein Berufsbekleidungsgeschäft befand. In den nächsten Wochen wird davon nicht mehr viel zu sehen sein.

Große Eröffnungsfeier im April

„Wir nehmen eine Kernsanierung vor“, bestätigt Brose. Trotz der aufwendigen Renovierungsarbeiten ist er mit dem künftigen Standort seiner Kunstgalerie „Stralifornia“ vollkommen zufrieden. „Die hohen Wände und großen Fenster sind einfach perfekt“, schwärmt er. Die Eröffnungsfeier lässt jedoch noch auf sich warten. „Sofern alles nach Plan läuft, findet die Einweihung am 14. April statt.“

Steve Brose, Dave Bo, Diana Schneider und Thomas Pausch (von links) haben die Stralibu Night sehr genossen. Quelle: privat

Diese würde dann auch gebührend gefeiert werden, schließlich weiß Steve Brose, wie man eine gute Party schmeißt. Zusammen mit seinem guten Freund Thomas Pausch, Inhaber des gleichnamigen Cafés und Bistros am Hafen, hat der gebürtige Stralsunder „Stralibu Night“ ins Leben gerufen. Die Veranstaltung fand vor Corona viermal im Jahr auf zwei Etagen im Bistro Pausch statt und sollte Einheimischen exklusive Abende mit Live-Musik bescheren. „Die nächste Stralibu Night findet am 7. Mai statt“, kündigt er an.

Leidenschaft ist keine Arbeit

Die Leitung der Galerie überlässt der Eventplaner aber seiner Freundin. Schließlich ist Steve Brose hauptberuflich als Inhaber eines Reifen- und Felgenhandels tätig. Für seine Kunst brauche er einen freien Kopf. Und an allererster Stelle stehen seine beiden Kinder. „Viele denken, ich habe sehr wenig Freizeit“, berichtet der Familienvater. „Eigentlich kommt es aber nur auf die Organisation an.“ Der Stralsunder Künstler lege dennoch darauf Wert, dass er mindestens einmal pro Woche bei sich in der Garage steht und malt.

Steve Brose hat sein Atelier bei sich zu Hause in der Garage. Quelle: privat

Sein Garagen-Atelier richtete er sich 2020 nach einem Besuch der Berlinale ein. „Ich habe als Kind schon gerne gemalt“, blickt er zurück. Mit 15 Jahren habe er selbst T-Shirts designt, die er anschließend bei seiner Jugendweihe verteilt hat. Die Kunst verlor der Stralsunder jedoch viele Jahre aus den Augen – bis zur besagten Veranstaltung in Berlin. „Ich habe auf der Berlinale ein Bild gekauft“, erzählt Brose. Dieses habe ihn dazu animiert, wieder selbst den Pinsel in die Hand zu nehmen.

Ein Stück Kalifornien

Anfangs habe er vorrangig Fotografien bemalt, beispielsweise den Foto-Hintergrund anders gestaltet oder bunte Muster hinzugefügt. Seine jetzige Kunst bezeichnet er als Mixed-Media-Art, als solche vereint er verschiedene Kunstrichtungen in einem Werk. Diese bietet er auch zum Verkauf an, unter anderem in der neuen Galerie. Dabei schreckt Steve Brose vor keinem Material und keiner Farbe zurück – ob rosarot oder mit Leopardenmuster.

„Manche halten mich für einen Spinner“, sagt der extravagante Künstler. Anfangs habe ihn das gestört, mittlerweile finde er es okay. „Ich bin nun mal anders.“ Laut Steve Brose sei MV ohnehin viel zu eintönig. „Die meisten Leute hier tragen schwarz oder dunklere Kleidung, dabei könnte alles doch viel bunter sein.“ Als er das sagt, trägt er selbst übrigens ein rotes T-Shirt und eine selbst bemalte Jacke.

In seiner Galerie „Stralifornia“ möchte er den Stralsundern ein Stück sonniges und farbenfrohes Kalifornien (USA) näher bringen, „weil wir es hier mindestens genauso schön haben.“ Eintritt müsse niemand bezahlen, jeder solle kommen und ein Stück Farbe tanken können.

Von Barbara Waretzi