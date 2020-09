Stralsund

Draußen Spaß haben, Live-Musik, lustiges Bühnenprogramm – seit Ausbruch der Corona-Pandemie war das nicht mehr drin. Am Wochenende haben die Macher des Stralsunder Küstenkosmoz gezeigt, wie so etwas in diesen Tagen doch funktionieren kann: mit einem umfangreichen Hygienekonzept, das spielerisch umgesetzt wurde, mit Unterstützung von Stadt und Sponsoren und mit der Zuversicht, dass sich all der Aufwand lohnen werde.

„Wir wollen zeigen, was zurzeit möglich ist. Und wir wollen wieder Lust machen auf Veranstaltungen“, meinte Fabian Schwabe, der zusammen mit Lars-Ole Größel von der Firma Kosmoz Veranstaltungssysteme zu den Hauptorganisatoren des zweitägigen Events auf der Wiese vor dem Hansagymnasium zählte.

Anstatt einer Küstenkosmoz-Electroparty, wie sie in den vergangenen Jahren im Stralsunder Hafen gefeiert wurde und bei der alle fröhlich durcheinander tanzten, überlegten sie sich ein alternatives Programm.

Zur Galerie Lesung, Live-Musik, und Trommel-Fitness: Das Programm war so bunt wie die Beleuchtung am Abend.

Bier-Yoga und Trommel-Fitness

Bier-Yoga, Trommel-Fitness und Rock-Musik füllten die Nachmittage. An den Abenden war es dann keine Bassdrum im 4/4-Takt, sondern das gesprochene Wort, das für Unterhaltung sorgte. „Wir hätten natürlich gerne gehabt, dass alle tanzen. Aber das wäre wegen Auflagen nicht zu bewerkstelligen gewesen“, erklärte Lars-Ole Größel. „Vielleicht ist es ja beim nächsten Mal wieder möglich.“

So standen am Samstagabend die Radiomoderatorin Leonie Baeßler und der Sänger Elias Hadjeus auf der Bühne und lasen auf verschieden Arten Texte vor, die ihnen das Publikum anreichte. Baeßler nahm sich beispielsweise das Gedicht „Ottos Mops“ von Ernst Jandl vor, in dem außer dem O keine Vokale vorkommen. Zeilen wie „ottos mops klopft / otto: komm mops komm / ottos mops kommt / ottos mops kotzt / otto: ogottogott“ gab sie in der Tonlage eines aufgeregten Wutbürgers zum Besten. Das vor der Bühne auf Decken sitzende und in Decken gehüllte Publikum johlte vor Freude.

Gelände wurde wunderbar beleuchtet

Am Sonntagabend stand ein Kneipenquiz auf dem Programm. Gerade als es dunkel wurde, war besonders zu erkennen, wie viel Arbeit in der Veranstaltung steckte. Denn nicht nur die Bühne, die Bäume und die Stände waren in buntes Licht getaucht, auch die Fassade des Gymnasiums wechselte von rot zu pink zu grün und zurück.

Neben der familiären Atmosphäre blieben die Sicherheitsauflagen prägend. Gäste mussten ihre Kontaktdaten hinterlassen und auf den Wegen eine Maske tragen. Desinfektionsspender standen bereit, Schilder wiesen aufs Abstandhalten hin und wer tanzen wollte, durfte dies nur in einem der Kreise tun, die auf dem Rasen mit weißer Markierungskreide gezogen worden waren. Eine Ampel an der Bühne zeigte an, ob noch alles im Rahmen ist oder ob weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Sie leuchtete durchgehend grün. Zudem dürfen zeitgleich nur 500 Leute auf dem Gelände sein. Am Sonnabendnachmittag waren es etwa halb so viele, am Sonntag mindestens 350.

„Wir sind Fans des Küstenkosmoz“

„Die Leute sitzen hier wie auf einer Wiese im Park. Das ist sehr angenehm“, sagte Besucherin Charlotte. „Es findet ja draußen statt, direkt am Wasser mit etwas Wind. Außerdem ist es gut zu wissen, dass darauf geachtet wird, die Abstände einzuhalten und Masken zu tragen“, fügte ihr Begleiter Jan an. „Die Maske stresst nicht, dafür ist sie schon zu sehr Alltag geworden.“

Einen entspannten Nachmittag hatte auch der Stralsunder Götz Barwitzki mit Tochter Alma. „Ich zocke gerade meinen Vater beim Fische-Versenken ab“, sagte die 18-Jährige vor dem Spiel, das auf einer Spanplatte aufgemalt war. „Wir sind Fans des Küstenkosmoz“, erklärte dieser gut gelaunt. Das Alternativ-Programm gefiel ihm sehr gut. „Ich finde es super, dass die jungen Leute so etwas auf die Beine stellen. Das muss unterstützt werden.“

