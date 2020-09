Stralsunder Küstenputz: Naturschützer reinigen 200 Meter Strand 

Stralsund

Zum Küstenputz hatte die Ortsgruppe Stralsund des Naturschutzbunds Deutschland ( Nabu) am Wochenende nach Andershof eingeladen. Im Rahmen der Initiative „Meere ohne Plastik“ sollte der Strand am Ufer der Steilküste von Unrat gereinigt werden. Dem Aufruf folgten 19 kleine und große Naturschützer, die alle tatkräftig mit sammelten, wie Finn Viehberg, Vorsitzender der Nabu-Ortsgruppe nach der Aktion informierte.

In zwei Stunden wurden von den Helfern über 250 Kilogramm Müll gefunden und aus dem Uferbereich entfernt. Zu den größten Fundstücken gehörten eine alte Schaumstoffmatratze, Autoreifen sowie angeschwemmtes Bauholz. „Etwas genauer hinschauen mussten wir schon bei Kronenkorken, Plastikteilen und kleinen Glasscherben, die am häufigsten gefunden wurden“, so Viehberg. Letztere bereiten vor allem Spaziergängern, die mit ihren Hunden am Strand vor dem Hochufer spazieren gehen, Sorgen wegen der Verletzungsgefahren für die Vierbeiner.

Anzeige

Passend dazu: Dreckige Strände auch in MV: Warum Umweltschützer und Forscher nun das Rauchen am Meer verbieten wollen

Weitere OZ+ Artikel

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Unkompliziert unterstützt wurde die Müllsammelaktion von der Entsorgungsfirma Nehlsen, die einen Container zum Abtransport bereitstellte, sowie vom Ordnungsamt der Hansestadt Stralsund, die auf Gebühren verzichtetet haben.

Müll ist nun keine Gefahr für Mensch und Tier mehr

Fazit des Chefs der Nabu-Ortsgruppe: „Mit der Gemeinschaftsaktion der Gewässerretter konnten immerhin 200 Meter Strand und Schilfabschnitte weitestgehend vom Müll bereinigt werden.“ Müll, der nicht mehr den Weg in Fisch- und Vögelmägen findet und Glasscherben, die nicht mehr den Badegästen, Hunden oder Wildtieren die Füße bzw. Pfoten verletzen können.

Lesen Sie auch: Zigaretten am Strand: OZ-Leser haben klare Meinung zu diskutiertem Verbot

Der Nabu will die Küstenputzaktion, die nun bereits zum 4. Mal stattgefunden hatte, auch weiterhin regelmäßig an besonders müllbelasteten Strandabschnitten durchführen.

Von Jörg Mattern